Đưa nữ công nhân bị công an đánh đi giám định thương tích

Theo lời anh Nguyễn Kim Đành - chồng chị Thu thì vợ anh được làm các chẩn đoán CT đầu, đo điện não, chụp X-quang, siêu âm bụng… Một cán bộ VKSND Tối cao cho biết cơ quan này đã làm việc với các cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh để xác minh, làm rõ vụ việc chị Thu bị Trung tá Lý Công Văn, công an Đồn Khu công nghiệp Trảng Bàng, đánh chiều 20-10 và sẽ có xử lý thích hợp.

Vết thương trên người chị Thu.

Chiều cùng ngày, chị Thu đã trở lại BV Đa khoa Xuyên Á (huyện Củ Chi) để tái khám. Mặc dù vết bầm trên chân có giảm, tuy nhiên chị Thu vẫn còn đau và sưng do đi lại nhiều. Bác sĩ tiếp tục cho thuốc giảm đau, tan máu bầm.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, chiều 20-10, chị Thu (công nhân Công ty Kolltex, Khu công nghiệp Trảng Bàng, Tây Ninh) được Trung tá Lý Công Văn mời về đồn để làm rõ việc mất chiếc điện thoại trị giá khoảng 11 triệu đồng của một đồng nghiệp. Theo lời chị Thu thì chị không lấy nên không nhận và bị ông Văn dùng tay chân, dùi cui đánh chị.

Công an huyện Trảng Bàng cũng đã đến nhà trọ vợ chồng chị Thu xin lỗi vì kết quả xác minh chị Thu không lấy trộm điện thoại. Công an huyện cũng đã đình chỉ công tác đối với ông Văn 30 ngày và Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh cũng đang xem xét hình thức xử lý đối với ông Văn.