Dùng cả chục điện thoại, sim ‘rác’ để bán ma túy

Nghi can cùng tang vật cơ quan chức năng thu giữ.

Sáng 10-9, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết, đã tạm giữ Nguyễn Minh Sang (22 tuổi,, ngụ ở phường Bình Chiều, quận Thủ Đức, TP.HCM) để mở rộng điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, tối ngày 8-9, các trinh sát công an thị xã Thuận An đã phối hợp cùng công an phường Bình Hòa tiến hành mật phục tại căn nhà thuộc khu phố Đồng An 2 (phường Bình Hòa) do Sang làm chủ. Tại đây công an bắt quả tang Sang đang bán ma túy cho một người nghiện trên địa bàn. Khám xét chỗ ở, lực lượng Công an còn thu giữ thêm 2 bịch nilon chứa ma túy khác.

Theo cơ quan công an, điều đặc biệt khi khám xét đã phát hiện Sang dùng hàng chục điện thoại di động để giao dịch với những người cần mua ma túy. Sang khai nhận, mỗi ngày thường xuyên thay đổi cả chục sim điện thoại để tránh bị công an phát hiện.