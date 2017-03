Dùng clip nóng trong nhà nghỉ tống tiền bạn gái

Ngày 7-3, theo thông tin từ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Công an huyện Châu Đức đang điều tra HTC (ngụ xã Xuân Sơn) về hành vi cưỡng đoạt tài sản. C. có hành vi quay clip cảnh ái ân với bạn gái rồi tống tiền nạn nhân.



Ảnh minh họa.

Theo thông tin ban đầu, ngày 3-3, tại một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Châu Đức, công an bắt quả tang ông C. đang nhận 10 triệu đồng của chị P.



Trước đó, người đàn ông này có quan hệ tình cảm với chị P. và hai người vào nhà nghỉ. Trong một lần vào nhà nghỉ trên địa bàn, ông này lấy điện thoại của chị P. ghi lại hình ảnh hai người ân ái. Sau đó ông ta lấy luôn điện thoại của chị P. rồi liên tục nhắn tin đe dọa, tống tiền, tống tình chị này. Ông ta yêu cầu gia đình chị P. phải nộp 50 triệu đồng, nếu không ông sẽ công bố clip nóng giữa hai người.

Gia đình chị P. đã báo công an. Ngày 3-3, chị hẹn ông ta đến một nhà nghỉ để “tâm sự”, giao tiền. Khi ông ta đang nhận 10 triệu đồng của nạn nhân thì bị Công an huyện Châu Đức bắt quả tang.

Công an đang hoàn tất các thủ tục để xử lý người này.