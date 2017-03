Dùng dao đâm chết đồng nghiệp vì mâu thuẫn

Ngày 28-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ nghi can Trương Thái Bổn (17 tuổi, quê tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, giữa Bổn và anh Nguyễn Thanh Cường (quê Long An, công nhân công ty trên địa bàn TP Biên Hòa) cùng làm chung công ty với nhau đã nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn.





Nghi can Bổn tại cơ quan công an.

Ngày 23-9, sau khi tan ca, anh Nguyễn Thanh Cường ra trước cổng công ty thì bị Bổn và một số thanh niên cầm cây đuổi đánh. Do Cường chạy vào phía trong công ty lánh nạn, nhóm của Bổn bỏ đi nhậu. Sau đó Cường lấy xe đi về phòng trọ tại ấp Long Khánh 3, xã Tam Phước.



Khi biết thông tin Cường về phòng trọ, Bổn đã gọi điện cho đồng bọn kéo đến phòng trọ để tiếp tục giải quyết mâu thuẫn. Khi Cường bước ra cổng thì bị đánh. Tức giận, Cường chạy vào trong phòng trọ lấy một con dao tấn công lại Bổn. Trong lúc ẩu đả, Bổn lấy con dao thủ sẵn trong người ra chém Cường trọng thương rồi cùng đồng bọn bỏ đi.

Nạn nhân tử vong sau đó. Riêng Bổn đã đến cơ quan công an đầu thú.