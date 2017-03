Dùng lọ hoa ở nghĩa trang đánh chết bạn

Ngày 17-3, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang tạm giữ hình sự Đỗ Trần Thanh Phú (32 tuổi, sống lang thang) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.



Trước đó, sáng 15-3, người dân đi chăm sóc phần mộ ở Nghĩa trang Bình Hưng Hòa (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) phát hiện thi thể một thanh niên gục chết, trên đầu chảy máu nên báo công an.



Phú dùng lọ hoa đánh vào đầu bạn khiến nạn nhân tử vong tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Ảnh: CA

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc. Qua công tác khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định nạn nhân tên Trần Công D. (25 tuổi, sống lang thang) tử vong do chấn thương sọ não nghi do bị ai đó đánh.



Qua truy xét, công an xác định Phú là nghi can gây ra vụ việc. Ngày 16-3, Phú bị Công an quận Bình Tân bắt khi đang lẩn trốn. Nam thanh niên khai nhận cùng sống lang thang với D. trong nghĩa trang. Tối 14-3, cả hai cãi nhau vì Phú nghi ngờ bạn lấy tiền. Sau đó Phú đã dùng lọ hoa trong nghĩa trang đánh vào đầu D. khiến nạn nhân gục xuống. Phú bỏ đi đến sáng hôm sau thì nghe tin nạn nhân đã bị chết nên lẩn trốn.

Phú từng có tiền án về trộm, cướp và ma túy.