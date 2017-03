Dùng móc sắt đánh con trai 7 tuổi vì lấy cắp 10 nghìn đồng của bà

Cháu N. bị bố đánh dã man bằng chiếc móc quần áo bằng sắt vì lỡ lấy cắp tiền của bà nội

Ngày 23/4, Công an huyện Nam Đàn ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Cát Trà (SN 1979), trú tại xóm Đồng 1, xã Kim Liên về tội cố ý gây thương tích.

Nạn nhân trong vụ án là cháu V.C.N, 7 tuổi, con trai bị cáo Võ Cát Trà. Trước đó, ngày 2/4, Công an xã Kim Liên, huyện Nam Đàn nhận thông tin về vụ bạo hành đối với em V.C.N, học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Hoàng Trù. Tiến hành xác minh, công an xã Kim Liên nhận thấy đây là vụ việc nghiêm trọng nên đã lập hồ sơ, báo lên công an huyện Nam Đàn.

Ngay lập tức, công an huyện Nam Đàn vào cuộc, triệu tập các đối tượng liên quan và làm rõ hành vi bạo hành của Võ Cát Trà đối với con trai mình vào đêm 1/4/2015.

Chiều hôm đó, Trà đi làm về thì nghe tin con trai lấy cắp 100 nghìn đồng của bà nội đi đánh điện tử, trượt pa-tanh. Thấy vậy, Trà đã dùng chiếc móc áo bằng sắt đánh con trai trong đêm. Màn tra tấn của Trà khiến cậu con trai bị thương tích đầy mình với hành trăm vết bầm dập từ chân đến mặt.

Hậu quả của màn bạo hành là cháu N. chịu tỷ lệ thương tích 7%. Xét thấy tính chất nghiêm trọng và mức độ hành vi của vụ việc là vi phạm luật hình sự, phạm tội cố ý gây thương tích, Công an huyện Nam Đàn đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Võ Cát Trà theo khoản 1, điều Điều 104 Bộ luật Hình sự.

Được biết, Võ Cát Trà có vợ và 2 con, cháu N. là con thứ 2. Trà là lao động tự do, thỉnh thoảng đi làm thợ hồ. Trước đây, Trà từng đánh vợ và bị Công an xã Kim Liên gọi lên nhắc nhở, xử lí. Hiện nay, người vợ của Trà đang đi lao động tại Thái Lan.

Ngay khi sự việc xảy ra, lãnh đạo huyện Nam Đàn đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện Nam Đàn đã vào cuộc, thăm hỏi, động viên cháu N, đồng thời đề nghị cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Đại tá Cao Tiến Mai, Trưởng Công an huyện Nam Đàn cho biết, vì quan hệ giữa bị can và nạn nhân là bố con, bị can không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng nên công an không tiến hành tạm giữ hình sự mà cho bị can tại ngoại.