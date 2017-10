Đường dây cá độ bóng đá 160 tỉ đồng

Công an tỉnh Thanh Hóa chiều nay (3-10) cho biết, sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh với tội phạm đánh bạc tinh vi này. Công an huyện Tĩnh Gia đã phối hợp với phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet.



10 người trong đường dây đánh bạc do Trần Văn Chính cầm đầu bị cơ quan điều tra bắt giữ. Ảnh: CATH

Số tiền ban đầu được cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận số tiền giao dịch thể hiện qua các tài liệu thu giữ lên đến 160 tỉ đồng. Đây là một trong những đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá lớn nhất trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Tĩnh Gia đã đồng loạt bắt giữ 10 người là Trần Văn Chính, Trần Đình Long, Nguyễn Văn Thái, Phạm Văn Thiết, Trần Hoài Nam, Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Văn Luận, Hồ Văn Khuyên đều ở xã Hải Bình, Trần Văn Sơn, ngụ ở xã Nghi Sơn và Lê Văn Tuấn ngụ ở xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia.

Thực hiện khám xét khẩn cấp nơi ở của 10 người nói trên, lực lượng công an đã thu giữ 2 máy tính, 11 điện thoại di động, 2 bộ model Internet và 345 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến việc đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet.



Đại tá Nguyễn Văn Bính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thưởng nóng 60 triệu đồng cho trinh sát và Công an Tĩnh Gia phá án. Ảnh: Thái Thanh

Công an Thanh Hóa cho biết về kết quả điều tra ban đầu, người cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng Internet này là Trần Văn Chính ở xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia. Chỉ tính từ đầu năm 2017 đến khi bị triệt xóa, đường dây đánh bạc này đã giao dịch số tiền lên tới hơn 160 tỉ đồng.

Sau khi phá án, Đại tá Nguyễn Văn Bính, Phó Giám đốc Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia và Hiệp hội doanh nghiệp huyện Tĩnh Gia đã đến chúc mừng và thưởng nóng 60 triệu đồng cho Công an huyện Tĩnh Gia.