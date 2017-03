Ép bạn gái vào nhà nghỉ rồi cướp điện thoại

(PL)- Ngày 14-6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Công an phường Hưng Bình (TP Vinh) đã chuyển hồ sơ và bàn giao Hà Đức Tuấn cho Công an TP Vinh để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Đêm 8-6, Tuấn biết bạn gái cũ là chị ĐTH đang ở sàn nhảy nên tìm đến nói chuyện nối lại tình cảm. Sau đó Tuấn đe dọa, ép chị H. lên xe taxi đến nhà nghỉ với Tuấn. Bị khống chế, lợi dụng lúc Tuấn sơ hở chị H. nhắn tin cho bạn cầu cứu. Tại nhà nghỉ, lúc Tuấn vào gặp lễ tân để thuê phòng thì H. bỏ chạy. Bạn chị H. đi xe ô tô đến giải cứu chị H. Tuấn chạy xe máy đuổi theo sau và bị ngã. Cùng lúc này, chị NTN (bạn chị H.) chạy đến thì bị Tuấn giữ xe máy lại, buộc phải đưa điện thoại cho Tuấn. Sau đó Tuấn khóa xe máy của chị N. bỏ lại hiện trường rồi lấy điện thoại của chị N. đem về nhà. Đ.LAM