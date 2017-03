Gần 600 học viên cai nghiện phá trại trốn ra ngoài

Rạng sáng 24-10, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Hồ Văn Lộc, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai cho biết đã có 562 học viên cai nghiện của Trung tâm Cai nghiện Xuân Phú (đóng trên địa bàn xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) phá trung tâm để trốn ra ngoài.



Những học viên trên đã phá cửa, tường và đạp vỡ kiếng để thoát ra ngoài trốn vào nhà dân và đi trên quốc lộ 1A. Vị lãnh đạo trên cũng cho biết lúc đầu có thể những học viên này trốn ra ngoài và có sự cướp bóc của người dân. Tuy nhiên, hiện với sự giúp đỡ của cơ quan chức năng và nhất là cơ quan công an tỉnh Đồng Nai và huyện Xuân Lộc thì tình hình đã ổn định.



Hiện trường vụ đập phá ở Trung tâm Cai nghiện Xuân Phú



“Nhiều học viên đã được đưa trở lại trại cai nghiện và cơ quan chức năng đang tiếp tục tiến hành truy bắt những người đang lẩn trốn. Tình hình an ninh trong khu vực cũng được tăng cường. Tính đến rạng sáng thì đã có khoảng 150 học viên đã bị bắt và đưa trở lại trung tâm” - ông Lộc nói.

Cũng theo ông Lộc, ban đầu do một số học viên mới vào chưa quen với cuộc sống ở trong trại nên đòi về nhưng không được chấp nhận. Do vậy những học viên này đã đập phá cửa phòng rồi kêu gọi, kích động các học viên khác cùng tham gia bỏ trốn.



“Hiện Trung tâm Cai nghiện Xuân Phú có khoảng 1.400 học viên đang chữa trị. Nguyên nhân vụ việc có thể là do những học viên mới vào quen cuộc sống ở ngoài tự do nên khi vào không thể chịu được cuộc sống mới ở trong trung tâm nên đã đập phá trốn ra ngoài chứ không có chuyện do quá tải.



Hiện cũng chưa cán bộ hay học viên nào bị thương khi xảy ra sự việc. Chúng tôi cũng chưa nhận được thông tin nào từ người dân phản ánh bị những học viên cai nghiện bỏ trốn cướp tài sản. Sắp tới chúng tôi sẽ tăng cường thêm bảo vệ để đảm bảo an ninh cho trung tâm”, ông Lộc nói.





Theo thông tin ban đầu, trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 23-10, đã có hàng trăm học viên cai nghiện của Trung tâm Cai nghiện (khoảng 600 học viên) bỏ trốn ra khỏi trại mang theo hung khí đi nghênh ngang giữa đường.

Theo người dân, các đối tượng khá hung hãn, đập phá nhà người dân, chặn xe khách giữa quốc lộ và xin tiền những người dân vô tình chạm mặt khiến người dân tại đây đang rất hoang mang.



Một con nghiện bị bắt lại



Lực lượng công an đã tăng cường hỗ trợ vây bắt các đối tượng bỏ trốn, đồng thời bố trí các chốt tại các tuyến đường lớn nhỏ quanh khu vực những học viên cai nghiện bỏ trốn. Đã có khoảng 100 cảnh sát cơ động được điều đến hiện trường chốt chặn trên tuyến đường quốc lộ 1A.



Lực lượng cơ động đang chốt chặn trên quốc lộ 1A, đoạn qua Xuân Phú, huyện Xuân Lộc để bắt con nghiện

“Khi chúng tôi chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng ồn ào ngoài cửa. Nhìn ra ngoài thấy một nhóm học viên 50 người cầm gậy, dao, bình chữa cháy... vừa ném vào cửa vừa kêu chúng tôi về. Nếu không về sẽ bị đánh. Sau đó thì nhóm người này phá tường và đập cửa kiếng. Các học viên trốn ra ngoài. Một số học viên không đi thì phải vào ở khu cán bộ. Các cán bộ dùng hơi cay xịt vào đám đông nhưng cũng không ngăn được”, YNX - một học viên nói.



Đưa con nghiện về lại trại cai nghiện



Ông Hùng một người dân ở xã Bảo Hòa cho biết: “Có khoảng hàng trăm học viên cầm theo gậy, mã tấu… kéo nhau thành đoàn trên đường. Những người này chặn xe người dân đi trên quốc lộ 1A để xin tiền, thậm chí là cướp xe máy. Tôi chứng kiến ít nhất một chiếc xe máy của người dân đã bị những người nghiện cướp. Khi đoàn đi đến cây xăng ở Bảo Hòa thì gặp lực lượng chức năng ngăn lại. Cảnh sát cơ động đã dùng hơi cay và đạn khói ném vào giữa đám đông. Đám đông đã nằm xuống quốc lộ và tản ra hai bên đường vào nhà người dân để lẩn trốn. Sau đó, một số người đã đón xe khách để bỏ trốn nhưng đã bị bắt lại”.





“Một mặt bắt lại những học viên trốn lại, tiến hành sửa chữa lại những khu hư hại. Thứ hai đó là tăng cường siết chặt an ninh. Có ít nhất có khoảng bốn khu đã bị các học viên phá cửa và tường”, ông Lộc nói.







Đưa con nghiện quay về trung tâm