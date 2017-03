Giả CSGT bắt xe vi phạm rồi phóng xe chuồn mất

Theo đó, gần 21h ngày 9/7, anh Nguyễn Hải Ngọc (25 tuổi ở xã Diễn Phúc - Diễn Châu) điều khiển xe máy xuống thị trấn huyện Diễn Châu. Đến khu vực ngã 3 thị trấn này thì anh Ngọc bị 2 nam thanh niên mặc quân phục công an đi trên xe máy dùng gậy ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra giấy tờ.



Sau đó, hai người này yêu cầu anh Ngọc đưa xe về Công an huyện Diễn Châu để làm việc. Một trong hai người yêu cầu anh Ngọc đưa chìa khóa xe máy để chở về. Đến trước cổng Công an huyện Diễn Châu thì hai người đã dùng xe anh Ngọc phóng đi mất với lý do là đi xử lý bạn bị tai nạn.



Nnghi ngờ, anh Ngọc điện cho người thân chặn xe ở khu vực Cầu Cấm (huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Tại đây, đã phát hiện thấy một người đàn ông điều khiển xe của anh Ngọc. Người này được đưa về trụ sở công an Diễn Châu để điều tra.



Bước đầu, người đàn ông này khai có 2 người mặc quần áo công an bị tai nạn tại xã Nghi Yên (Nghi Lộc) nên nhờ đi xe hộ vào bệnh viện. Từ nguồn tin này, công an đã vào viện và tại đây anh Ngọc đã nhận dạng và xác nhận người đàn ông bị tai nạn là người đã chặn xe của mình để xử lý.



Bước đầu, công an cho biết đó là Nguyễn Văn Ngư (27 tuổi, ở thị xã Hồng Lĩnh-Hà Tĩnh), hiện đang công tác tại Công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh).



Từ lời khai của Nguyễn Văn Ngư, ngày 11/7, CQĐT Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt khẩn cấp đối tượng còn lại là Lê Đình Thám (21 tuổi ở xã Thuận Thiên-Can Lộc-Hà Tĩnh).





Theo Lâm Nguyên (Bee)