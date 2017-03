Giả danh cán bộ đi làm từ thiện để trộm tiền, vàng

Ngày 25-8, Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) vẫn đang tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Hiền (43 tuổi) và Phạm Thị Hòa (39 tuổi) cùng ngụ tại TP Hải Phòng để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.



Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 20-8, lợi dụng bà Trần Thị Mơ (70 tuổi, ngụ ấp 3, xã Lộ 25, huyện Thống Nhất) già cả, ở nhà một mình, Hiền và Hòa tự xưng là cán bộ của một cơ quan nhà nước đi làm từ thiện.

Hai nghi can vờ xin nước uống. Vào được trong nhà bà Mơ, hai "cán bộ" dỏm đã trộm một sợi dây chuyền vàng, một nhẫn vàng cùng số tiền 4 triệu đồng.

Khi Hiền và Hòa rời khỏi nhà, nghi ngờ có điều bất thường nên bà Mơ kiểm tra thì phát hiện mất tài sản. Bà Mơ tri hô, người dân đã kịp đuổi theo bắt giữ Hiền-Hòa giao cho cơ quan công an xử lý.

Hiện Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) cũng đang lập hồ sơ xử lý đối với Lý Quang Thái (37 tuổi, ngụ ngụ quận 6, TP.HCM) vì đã giả danh công an. Trước đó, Phòng PC67 (Công an Đồng Nai) tuần tra, phát hiện Thái có nhiều nghi vấn giả danh công an nên đã tiến hành kiểm tra.

Tang vật thu giữ gồm một thẻ công vụ dán ảnh cảnh sát, đội mũ an ninh ghi tên Lý Quang Thái, cấp bậc trung tá cán bộ ngoại tuyến, sử dụng không thời hạn, được đi trên các đường cấm 24/24 giờ do Tổng cục Phản gián - Bộ Công an cấp.

Ngoài ra, khi PC67 kiểm tra phương tiện của Thái thu giữ thêm khẩu súng hơi và một khẩu súng ngắn dạng công cụ hỗ trợ.

Được biết trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai xuất hiện nhiều trường hợp kẻ gian đóng giả người tu hành, bán thuốc, làm từ thiện, công an… đi đến các vùng quê, tiếp cận người dân nhẹ dạ cả tin, người già hoặc trẻ em để trộm cắp, cướp tài sản. Cơ quan chức năng Đồng Nai khuyến cáo người dân phải nâng cao cảnh giác, tránh bị kẻ gian lừa đảo.