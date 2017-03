Giả danh cảnh sát hình sự lừa cả tiền lẫn tình

Ngày 9-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã phục hồi điều tra, khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Văn Bính (30 tuổi, trú xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, tháng 4-2015, anh Nguyễn Trọng Hiến, phụ xe của xe khách Ngọc Dũng chạy tuyến Đô Lương - Hà Nội, trình báo: Một người khách giới thiệu tên là Tuấn Anh - cán bộ Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), hứa sẽ giúp đỡ anh Hiến và chủ xe nếu gặp vấn đề gì trên đường. Sau đó, xe khách có va chạm giao thông nên anh Hiến có điện nhờ thì "cán bộ" Tuấn Anh giải quyết giúp được nên rất tin tưởng. Tiếp theo Tuấn Anh nói với anh Hiến là có thể đưa được người đi xuất khẩu lao động ở nước Anh.



Cảnh sát "dỏm" Bùi Văn Bính.

Anh Hiến nhờ Tuấn Anh đưa đi Anh. Tuấn Anh kết tình anh em rồi bảo anh Hiến chuyển cho Tuấn Anh 7 lần, tổng số tiền là 520 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, Tuấn Anh tắt máy, lặn mất tăm.



Công an tỉnh Nghệ An điều tra ra các tài khoản mà Tuấn Anh dùng để lừa bị hại chuyển tiền vào Ngân hàng Agribank Chi nhánh Bắc Sài Gòn. Chủ tài khoản là Bùi Văn Bính. Tuấn Anh mà anh Hiến tố cáo chính là Bính nhưng Bính đã kịp chạy khỏi địa phương. Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã Bính về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, Bính bị bắt khi đang lẩn trốn tại thị xã Thuận An (Bình Dương).

Trước đó, năm 2005, Bính đã bị tuyên phạt 6 tháng tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Năm 2011, Bính đến tán chị Đ.Th.V. (23 tuổi, thuê nhà trọ ở phường Hưng Bình, TP Vinh) giới thiệu "mình tên là Tuấn, cảnh sát hình sự". Để lấy lòng tin, Bình còn mang chiếc quần cảnh sát, chiếc thắt lưng và chiếc còng số 8 đến phòng trọ chị V. Chị V. tin tưởng và yêu Bính. Sau khi "cá đã cắn câu", Bính mượn xe máy cùng giấy tờ xe để "anh có việc gấp về quê", rồi tắt điện thoại, chạy trốn.