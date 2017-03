Giả danh CSGT để phạt người đi đường lấy tiền về quê

Ngày 9-1, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Văn Thảo (30 tuổi, quê Đắk Lắk) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Nghi can Thảo tại cơ quan công an.





Theo cơ quan điều tra, ngày 1-1, Thảo mặc một bộ quần áo màu vàng nhưng không có bảng tên và hàm hiệu giả danh CSGT nhằm phạt người dân đi đường lấy tiền. Khi đến Khu công nghiệp VSIP (phường An Phú, thị xã Thuận An), Thảo chặn xe của một người dân đang chạy trên đường để kiểm tra giấy tờ và phạt 400.000 đồng vì người này không đội mũ bảo hiểm.

Thấy có sự bất thường có nhiều biểu hiện nghi ngờ người dân đã báo cơ quan công an bắt giữ Thảo. Tại cơ quan điều tra, Thảo khai do không có tiền về quê nên giả danh CSGT để lấy tiền.