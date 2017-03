Giả danh sĩ quan để mua bán ma túy, vũ khí

Ngày 26-5, TAND Cấp cao tại TP.HCM chấp nhận một phần kháng nghị của VKS tuyên phạt Đào Ngọc Duy Anh (SN 1979, ngụ quận 1, TP.HCM) chín năm sáu tháng tù về các tội mua bán trái phép chất ma túy, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Nhận định hành vi của bị cáo này là nguy hiểm như VKS kháng nghị là có căn cứ, tòa thấy cần thiết tăng án.



Bị cáo Duy Anh tại tòa.

Trước đó, xử sơ thẩm, TAND TP.HCM nhận định tòa đã nhiều lần trả hồ sơ nhưng cơ quan điều tra không giám định được hàm lượng ma túy. Hoàn cảnh bị cáo khó khăn có ba người vợ sống như vợ chồng, bốn con (lớn nhất sáu tuổi, nhỏ nhất bảy tháng tuổi). Từ đó, tòa tuyên phạt bị cáo tám năm tù, mức án thấp hơn nhiều so với VKS đề nghị từ 18 năm chín tháng đến 23 năm tù.

Theo hồ sơ, tối 10-1-2014, công an kiểm tra phòng 301 tại một khách sạn trên đường Đinh Công Tráng (phường Tân Định, quận 1), phát hiện bắt quả tang Anh có hành vi cất giấu trái phép chất ma túy để bán cho người khác.



Anh khai khoảng tháng 11-2013, đặt mua ma túy đá rồi đem bán cho khách. Lần cuối cùng vào ngày 5-1-2014, Anh mua 300 g Ketamine với giá 69 triệu đồng và 100 g ma túy đá với giá 105 triệu đồng.



Qua khai báo của Anh, công an đến một nhà xe nằm trên đường Lê Hồng Phong (TP.HCM) kiểm tra hàng hóa, thu giữ một thùng giấy carton do một phụ nữ không rõ lai lịch gửi cho Anh bên trong có một cân đồng hồ chứa ba khẩu súng dạng ổ quay, 20 viên đạn đầu đen thân màu vàng. Qua giám định ba khẩu súng trên là dạng súng ổ quay tự chế có tính năng tác dụng tương tự nhóm vũ khí quân dụng; 20 viên đạn là loại đạn thể thao quốc phòng; hai vỏ đạn là vỏ của loại đạn thể thao quốc phòng...



Anh khai nhận từ tháng 3-2013, Anh mua ba khẩu súng dạng bút với giá 500.000 đồng/súng, mỗi súng kèm hai viên đạn thể thao quốc phòng. Sau đó, Anh đem bán lại một người tên Thọ với giá 800.000 đồng/khẩu, do một khẩu bị hư nên Thọ trả lại Anh...



Ngoài ra, đầu năm 2013, Anh đến TP Đà Lạt nhờ người làm giả giấy tờ nhằm che giấu lai lịch bản thân trong quá trình hoạt động mua bán trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng với giá 700.000 đồng. Sau đó, Anh đưa hai tấm ảnh để làm chứng minh sĩ quan và chứng minh nhân dân đem về sử dụng cho đến ngày bị bắt thu giữ như đã nêu trên. Ngoài ra, bị cáo còn có hai giấy chứng nhận đăng ký xe máy giả.