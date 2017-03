Giả gái trộm tài sản người mua dâm

Vốn là những con nghiện nặng nên các bị can trên rủ nhau trộm cắp tài sản lấy tiền tiêu xài. Đặng Văn Đăng (người đồng tính) giả làm gái bán dâm đưa khách vào nhà nghỉ, lợi dụng sơ hở của nạn nhân, Đăng sẽ lấy trộm tài sản rồi bỏ trốn. Nếu bị phát hiện thì Đăng sẽ gọi điện thoại cho Tâm và Hùng đến để đe dọa, thậm chí hành hung để Đăng tẩu thoát.

Cuối tháng 1-2015, anh Nguyễn Văn D. (trú xã Nâm NJang, huyện Đắk Song) đi mua dâm. Sau khi thỏa thuận giá, anh D. và Đặng Văn Đăng vào một nhà nghỉ trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa để thực hiện hành vi mua bán dâm. Tại đây, lợi dụng anh D. sơ hở, Đăng lấy trộm 28 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Gia Nghĩa đã nhanh chóng tiến hành điều tra làm rõ và bắt được ba bị can trên cùng toàn bộ tang vật. Theo các bị can khai nhận, với thủ đoạn như trên đã thực hiện trót lọt bốn vụ trộm cắp tài sản của khách mua dâm với tổng giá trị lên đến gần 40 triệu đồng.

MINH TÍN