Giả thanh tra ‘làm luật’ nhà không phép

Công an huyện Bình Chánh TP.HCM đang tạm giữ Nguyễn Thanh Phương và Đào Văn Qui (cùng quê An Giang, tạm trú tại quận Bình Tân) để mở rộng điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu tại cơ quan công an, Phương và Qui khai nhận đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ lừa đảo tại địa bàn huyện Bình Chánh, với số tiền chiếm đoạt hàng chục triệu đồng.

Phương và Qui vốn không có việc làm ổn định nhưng muốn có tiền tiêu xài nên bàn nhau phương kế giả danh cán bộ ủy ban, thanh tra xây dựng đến các hộ gia đình đang xây dựng nhà để hù dọa, đòi tiền. Mỗi lần ra tay, cả hai đều nghiên cứu kỹ tình trạng pháp lý những căn nhà đang xây. Ngày 21-3, Phương và Qui đến nhà anh LVH (ấp 4, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh) để “làm luật”. Phương tự xưng với chủ nhà là thanh tra xây dựng và giới thiệu Qui là cán bộ ủy ban xã. Biết nhà anh H. đang bị đình chỉ xây dựng chờ xin giấy phép mới tiếp tục được thi công nên Phương và Qui gợi ý đưa tiền “bồi dưỡng” sẽ lo giấy phép cho nhanh. Tin lời, anh H. đưa 2 triệu đồng thì cả hai tuyên bố: “Cứ việc xây nhà sẽ không bị kiểm tra nữa”.

Phương và Qui giả danh thanh tra xây dựng để lừa đảo.(ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Tương tự, khi thấy nhà anh NVU (khu phố 3, thị trấn Tân Túc) đang xây, Phương và Qui tấp vào xưng là “thanh tra xây dựng” hạch sách hỏi giấy phép xây dựng, đòi kiểm tra các hạng mục công trình. Nghe vậy, anh U. lo sợ năn nỉ, Phương và Qui gợi ý với anh U. đưa 3 triệu đồng sẽ được bỏ qua, không bị kiểm tra rắc rối. Do không đủ tiền nên anh U. chỉ đưa cho cả hai được 2 triệu đồng.

Tuy nhiên, trong lúc vợ đưa tiền cho hai “cán bộ” thì anh U. nghi ngờ liền gọi điện thoại đến UBND thị trấn xác minh và được trả lời là không có cán bộ ủy ban, thanh tra xây dựng nào đi kiểm tra, làm tiền như vậy. Lập tức anh U. tri hô cùng mọi người tạm giữ Phương, Qui giao công an địa phương xử lý.

Sau khi lập hồ sơ ban đầu, Công an thị trấn Tân Túc đã bàn giao Phương và Qui cho cơ quan điều tra - Công an huyện Bình Chánh cùng tang vật gồm 2 triệu đồng, một xe máy. Cần nói thêm là sau khi bị bắt, hai nghi can này đã trưng ra hai giấy giới thiệu của “Hội cựu chiến binh Công an TP.HCM” với nội dung giới thiệu đến các địa phương bán vé ca nhạc tạp kỹ. Hiện Công an huyện Bình Chánh đang thẩm định, làm rõ giấy giới thiệu là thật hay giả mạo.

Đồng thời cơ quan công an kêu gọi ai từng là nạn nhân bị Phương và Qui mạo danh lừa đảo, chiếm đoạt tiền đến trình báo thông tin để phục vụ công tác điều tra.