Giải cứu bé gái rơi xuống giếng sâu

Chiều 4-8, bé gái Nguyễn Trần Tú Anh (bảy tuổi) không may bị lọt xuống giếng khoan sâu khoảng 80 m ở xã Tân Vĩnh Hiệp (thị xã Tân Uyên, Bình Dương). Sau khi hay tin, chị Trịnh Thị Nguyên (mẹ bé Tú Anh) cùng nhiều người chạy đến để cứu nhưng do giếng quá nhỏ (đường kính 40 cm) nên bất lực. Chứng kiến cảnh con mình rơi xuống giếng sâu không biết sống chết ra sao, chị Nguyên đã ngất xỉu.

Huy động lực lượng, phương tiện cứu người

Nhận được tin báo, cảnh sát PCCC thị xã Tân Uyên, lực lượng cứu hộ - cứu nạn Sở PCCC tỉnh Bình Dương đã triển khai biện pháp cứu người.

Ông Nguyễn Thành Phương, Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên, đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ. Hàng trăm cảnh sát cùng các phương tiện máy xúc, máy bơm, xe cứu thương cũng được huy động để đào đất cứu đứa trẻ. Khi lượng đất đào quá lớn, đường kính giếng nước quá nhỏ nếu xảy ra sơ suất để đất lở rơi xuống thì việc giải cứu bé gái sẽ càng khó khăn. Vì vậy các phương án tiếp cận, giải cứu bé gái được lực lượng cứu hộ đưa ra bàn tính.

Sau khi khảo sát địa hình, nhận thấy cháu bé bị mắc kẹt ở độ sâu khoảng 13 m so với miệng giếng. tuy nhiên giếng sâu khoảng 80 m nên lực lượng chức năng quyết định đào một hố song song với giếng nước để tiếp cận cháu bé nhanh hơn.

“Lúc này mọi người đều có chung suy nghĩ phải làm sao tiếp cận cháu bé nhanh nhất vì ở dưới đất sâu bé sẽ bị thiếu ôxy, sức khỏe yếu dần sẽ bị lịm đi thì nguy hiểm đến tính mạng. Bên cạnh việc đưa nước uống và bơm ôxy xuống để bé đủ sức chờ đợi thì tất cả anh em cứu hộ đều cố gắng đào bới không nghỉ ngơi, ăn uống với mục tiêu phải cứu được cháu bé...” - ông Phương kể lại.

Cảnh lực lượng cứu hộ triển khai đào hố tiếp cận cháu bé.





Bé Tú Anh được giải cứu thành công. Ảnh: VH

Giải cứu thành công

Là thợ đào giếng tham gia trực tiếp cứu người, ông Phạm Văn Cam (51 tuổi, ngụ thị xã Thuận An) cho biết khi đoàn đào giếng năm người tới hiện trường thì thấy máy xúc đã đào sâu khoảng 5 m nhưng càng sâu thì việc dùng máy xúc càng khó khăn. Vì vậy cả đoàn đào giếng nhanh chóng tiến hành đào đất với sự hỗ trợ của lực lượng cứu hộ - cứu nạn và nhiều người dân. Trong quá trình chờ đào giếng tiếp cận thì một chiến sĩ công an thả dây cho bé cầm để không bị trơn tụt xuống và liên tục nói chuyện với bé để bé không bị hôn mê trong lòng đất suốt hơn chín giờ. Có lúc bé Tú Anh trả lời rành rọt nhưng có lúc em không nói hoặc gào khóc. “Con sợ quá, cứu con với chú ơi. Tay con đau quá” khiến mọi người trên mặt đất lo lắng, sợ hãi. Đến 22 giờ ngày 4-8, đội cứu hộ đào sâu được hơn 7 m thì trời mưa khiến hàng trăm chiến sĩ cứu nạn cùng người dân có mặt tại hiện trường như ngồi trên đống lửa. Những lời thỉnh cầu được cất lên: “Xin trời đừng mưa để mọi người cứu cháu. Tội nghiệp cháu lắm...”. ai cũng biết nếu trời mưa lớn thì đất và nước tuồn xuống giếng khiến bé Tú Anh bị ướt lạnh, thiếu không khí sẽ gặp nguy hiểm. Lực lượng cứu hộ chuẩn bị bạt che mưa và đắp đất ngăn nước chảy vào giếng. Rất may trời tạnh mưa ngay.

Đến 1 giờ 40 ngày 5-8, nhóm thợ đào giếng đã tiếp cận được nơi cháu bé mắc kẹt nên tiến hành đào ngang. Khi nhóm đào giếng thông báo đã chạm được tay cháu bé thì hàng trăm người có mặt tại hiện trường thở phào nhẹ nhỏm. Và chỉ sau năm phút đào xuyên ngách, nhóm thợ đã đưa được bé Tú Anh lên khỏi miệng giếng trong niềm vui vỡ òa đến rơi nước mắt của mọi người. Tất cả mọi người đều cảm thấy điều kỳ diệu đã xảy ra.

Chiều 5-8, chăm sóc bé Tú Anh tại BV Đa khoa tỉnh Bình Dương, chị Trần Thị Nguyên cho biết sau khi được đưa đến bệnh viện, tình hình sức khỏe của bé đã ổn định, chỉ xây xát phần mặt do bị va chạm. Tuy nhiên, thỉnh thoảng bé vẫn bị hoảng loạn. Chị Nguyên chia sẻ: “Lúc nhận được tin con bé đã được cứu lên khỏi mặt đất, tôi đã ngất vì xúc động. Trước đó, tôi cứ nghĩ là mình sẽ bị mất con… Tôi xin chân thành cảm ơn đến cơ quan chức năng và những người dân đã cứu sống con tôi. Con tôi được cứu sống quả là một phép màu”.