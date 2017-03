Giám đốc Sở TN-MT TP.HCM mất 1 tỷ đồng và 30.000 USD tại cơ quan

Nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho biết, công an quận 1, TP.HCM đang lập hồ sơ ban đầu, chuyển giao phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an TP.HCM điều tra, truy xét vụ trộm xảy ra tại trụ sở sở Tài Nguyên – Môi trường (TN – MT) TP.HCM, nằm trên đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1. Người bị mất tài sản có giá trị lớn được xác định là ông Đào Anh Kiệt – giám đốc sở TN – MT TP.HCM.

Nguồn tin này cho hay, mới đây ông Kiệt đến nhiệm sở làm việc thì phát hiện mất tài sản mà ông cất trong tủ bàn làm việc. Sau đó ông Kiệt yêu cầu bảo vệ của sở TN – MT TP.HCM là ông T đến công an phường trình báo.

Tiếp nhận thông tin, công an phường Bến Nghé và công an quận 1 đã vào cuộc. Qua tiếp xúc những người có liên quan, công an tiếp nhận trình báo, tài sản bị mất là một tỷ đồng và 30 ngàn USD, tổng cộng hơn 1,6 tỷ đồng.

Bước đầu làm việc, ông Kiệt xác nhận đây là tài sản cá nhân của ông dành dụm, tiết kiệm được. Khi ông cất giữ ở cơ quan thì xảy ra vụ mất trộm như nói trên.

Tuyết Khuê