Giăng bẫy chết người, ném xác phi tang

Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của một người đàn ông được phát hiện tại khu vực đồi thông nằm cạnh đường tỉnh 725 (Bảo Lâm, Lâm Đồng). Trước đó, chiều 30-8, một người đi chăn dê phát hiện hai chân của nạn nhân nhô lên khỏi mặt đất và bốc mùi hôi thối. Ngày 31-8, các cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi cho thấy người xấu số thuộc giới tính nam, trạc 40 tuổi, chết cách đây hơn 10 ngày, bị chôn lấp dưới một hố cạn đang trong giai đoạn phân hủy mạnh. Trên người nạn nhân có nhiều vết đâm, chưa xác định được danh tính do không có giấy tờ tùy thân. Sau đó, một gia đình ở tỉnh Đắk Lắk đã liên lạc với Công an tỉnh Lâm Đồng trình báo vụ việc, cách đây gần 15 ngày có người thân chạy xe Toyota Innova (bảy chỗ) từ Đắk Lắk qua Lâm Đồng nhưng sau đó mất tích. Công an tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk phối hợp để xác định nhân thân của nạn nhân, tuy nhiên dấu vân tay của nạn nhân được tìm thấy tại hiện trường và dấu vân tay của người đàn ông mất tích do Công an tỉnh Đắk Lắk lục tàng thư cung cấp chưa trùng khớp nên chưa khẳng định được nhân thân người xấu số.