Giành đồ cúng cô hồn giết nhầm người

Liên quan đến vụ án mạng, công an đang làm rõ vai trò của các đồng phạm gồm Trần Kim Tài, Nguyễn Văn Nhân và Võ Canh Non, cùng ngụ quận Bình Tân.

Theo thông tin ban đầu, trưa 21-8, nhóm Tuấn rủ nhau đi giật đồ cúng cô hồn tại khu vực khu phố 11, phường Bình Trị Đông (quận Bình Tân). Khi đến trước nhà 59/42 liên khu 10-11, nhóm Tuấn thấy nhà này đang bày đồ cúng cô hồn. Cùng lúc, có một nhóm trên 10 thanh thiếu niên khác đi xe máy từ đâu cũng chạy đến đây chờ giật đồ cúng.

Nguyễn Văn Tuấn. (Ảnh do công an cung cấp)

Khi chủ nhà rải tiền, đồ cúng ra trước nhà, nhóm của Tuấn và nhóm bên kia cùng xông vào giành giật, dẫn đến mâu thuẫn đánh nhau. Do yếu thế nên nhóm của Tuấn bỏ chạy. Chạy được một đoạn, Tuấn, Tài và Non chạy vào khu nhà trọ tìm hung khí. Tuấn lấy dao Thái Lan, đồng thời đưa cây kéo cho Tài, còn Non nhặt một khúc gỗ quay trở lại chỗ đánh nhau để phục thù.

Đến gần nhà 59/13 liên khu 10-11, nhà của Tuấn thì thấy anh Hồ Hữu Phong đang cùng hai thanh niên khác dắt chiếc xe máy. Nghi ngờ đây là nhóm đối thủ lúc nãy nên Tuấn xông tới dùng dao đâm vào ngực anh Phong khiến dao bị gãy lưỡi. Chưa dừng lại đó, Tuấn vứt cán dao lại hiện trường, giật lấy cây kéo của Tài định tiếp tục đâm anh Phong. Tuy nhiên thấy nạn nhân ôm ngực đầy máu nên Tuấn bỏ chạy.

Nhận được tin báo, Công an phường Bình Trị Đông đã đến hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu, do thương tích nặng nên anh Phong đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Ngay chiều cùng ngày, công an đã truy xét, bắt giữ Tuấn, Tài, Nhân và Non.

Trước khi xảy ra vụ án mạng trên, Công an phường Bình Trị Đông đã tạm giữ, xử phạt hành chính nhóm đem mã tấu, kiếm, dao đi giật cô hồn, gồm Nguyễn Thanh Sang, Nguyễn Văn Diễn, Phạm Quốc Duy và Nguyễn Sỹ Minh Thắng.

H.TUYẾT