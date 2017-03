Giết người vì mâu thuẫn trong quán cà phê

Ngày 16-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang tạm giữ đối tượng Ninh Viết Hiển (sinh năm 1997, ngụ thôn 9, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng) về hành vi giết người.

Thông tin ban đầu, tối 14-11, Hiển đi cùng Nguyễn Văn Tâm (sinh năm 1998, ngụ thôn 1, xã Thống Nhất, Bù Đăng), Trường, Nhứt và Phương (chưa rõ lai lịch) đến quán cà phê Điểm Hẹn thuộc thôn 3, Thống Nhất, Bù Đăng để uống nước. Được một lúc, Nguyễn Đăng An (sinh năm 1999, thường trú tại thôn 3, Thống Nhất, Bù Đăng) đi cùng với hai người bạn (chưa rõ lai lịch) đến ngồi tại quán cà phê trên. Hai nhóm ngồi gần nhau và đã xảy ra mâu thuẫn. Tại quán, An chửi Hiển và Trường rồi đi ra ngoài. Sau đó, An tiếp tục quay lại chửi Hiển và cầm ly thủy tinh ném về phía Hiển. Vì vậy, Hiển xông vào và dùng một con dao dài khoảng 20 cm đâm trúng ngực của An làm thanh niên này gục tại chỗ.

Sau khi bị đâm, An được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh nhưng đã tử vong sau đó.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ sự việc.