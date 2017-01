Giết nữ công nhân rồi quấn xác giấu trong phòng trọ

Ngày 14/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã bắt khẩn cấp đối tượng Trịnh Hữu Thuần (21 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về các hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo thông tin cơ quan công an, vào đêm ngày 9-1, nhiều người ở khu trọ tại khu phố 5 (phường Long Bình, TP.Biên Hòa) thấy có mùi hôi tỏa ra từ phòng trọ của chị NTV (31 tuổi quê Nghệ An) nên báo chủ nhà. Thấy cửa khóa bên ngoài, mọi người nhìn qua khe cửa nhìn vào bên trong hoảng hốt phát hiện nạn nhân nằm dưới nền nhà, được quấn trong chiếc chăn.

Sự việc nhanh chóng được trình báo cơ quan công an ngay sau đó.



Hung thủ sát hại nữ công nhân để cướp tài sản. Ảnh: CTV.

Qua công tác khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định nạn nhân đã bị sát hại bằng dao, xác nạn nhân được quấn vào chiếc chăn để dưới nền nhà, phía sát tường. Thời điểm mọi người phát hiện xác nạn nhân đã bị sát hại 3 ngày trước, thi thể đã bốc mùi hôi.



Qua công tác khám nghiệm, cơ quan công an nhận thấy ngoài việc nạn nhân bị sát hại bằngdao, đồ đạc trong phòng nạn nhân có dấu bị lục lọi và một số tài sản của nạn nhân, như: xe máy, điện thoại di động, túi xách… đã bị mất. Trước những chứng cứ thu được, cơ quan công an xác định đây là vụ giết người, cướp tài sản.

Mở rộng điều tra, sàng lọc các đối tượng nghi vấn, công an nhận thấy Trịnh Hữu Thuần sống cùng khu trọ đã “mất tích” một cách khó hiểu. Nghi ngờ Thuần có liên quan đến vụ án, cơ quan công an đã tiến hành xác minh thì biết được nghi can đang sử dụng chiếc xe hiệu Attila được xác định chiếc xe chị V.

Quá trình truy xét, tối 11-1, được tin Thuần xuất hiện tại nhà một người quen ở ấp Long Đức 3 (xã Tam Phước, TP.Biên Hòa), công an đã vây bắt. Tại cơ quan điều tra, Thuần thừa nhận đã sát hại người phụ nữ cùng khu trọ để cướp tài sản.