Hà Tây: Một phụ nữ bị làm nhục

Bà Nguyễn Thị Huấn cho rằng cháu dâu là Đoàn Thị H. (27 tuổi, ngụ Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ) đã nói xấu con dâu của bà quan hệ với em của chồng rồi sinh ra đứa con mới mấy tháng tuổi. Ngày 30-12-2007, bà Huấn cùng cô con dâu đến nhà H. để “làm rõ ngô khoai”. Mẹ con bà Huấn yêu cầu H. phải xin lỗi việc đã nói xấu gia đình bà. H. bảo không có lỗi gì nên không xin lỗi. Hai bên lời qua tiếng lại, bà Huấn cùng con dâu và ba cháu gái khác túm H. lại cắt tóc, lột sạch quần áo rồi kéo ra trước cổng đình (cũng là nơi họp chợ) để bêu riếu. H. vừa bị làm nhục vừa bị đánh. Sau đó có người can ngăn, H. được đưa đến Bệnh viện huyện Phúc Thọ cấp cứu.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Phúc Thọ đã xác minh sự việc. Ngày 9-1-2008, Công an huyện đã khởi tố bị can đối với bà Huấn, con dâu của bà cùng ba người cháu về tội làm nhục người khác. Hiện công an đang tiếp tục điều tra.