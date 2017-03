Hai anh em bị xe bồn cuốn vào gầm kéo lê gần 20 m

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 21-7 đường Mỹ Phước Tân Vạn, đoạn qua phường Tân Đông Hiệp (thị xã Dĩ An, Bình Dương) khiến hai người nguy kịch.



Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên xe bồn mang biển số 60C-222.34 lưu thông trên đường Mỹ Phước-Tân Vạn hướng từ thị xã Thuận An về thị xã Dĩ An. Khi tới đoạn giao nhau với đường Nguyễn Thị Minh Khai thì va chạm với xe máy của hai anh em Lê Đình Đức (24 tuổi) và Lê Đình Tiến (21 tuổi, cùng thị xã Thuận An) đang băng qua đường.



Cú va chạm khiến xe máy cùng hai người bị cuốn vào gầm và bị xe bồn kéo lê gần 20 m trên đường. Hậu quả anh Tiến bị bánh xe bồn cán nát hai chân, anh Đức bị thương nặng bất tỉnh. Cả hai nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.