Hai chị em hành nghề cướp giật ở phố Tây bị bắt

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 31-8, Oanh điều khiển xe máy (biển số 51T1-139.91) chở Sơn rảo quanh các tuyến đường tại khu phố Tây thuộc phường Phạm Ngũ Lão, quận 1. Đến trước nhà số 2A Đỗ Quang Đẩu, cả hai phát hiện chị GA (quốc tịch Ireland) đang đi bộ cầm theo túi xách. Lập tức Oanh ép xe để Sơn giật túi xách rồi tẩu thoát. Đúng lúc tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận 1 đang trên đường tuần tra phát hiện, lập tức truy đuổi. Đến khu vực cầu Kiệu (quận 3) trinh sát đã bắt giữ được hai nghi can cùng với tang vật là túi xách vừa “ăn hàng” được.

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

Đáng nói là trước đó chỉ vài ngày, chị ruột của Oanh là Nguyễn Thị Hoàng Yến đã bị tổ trinh sát hình sự của Công an quận 1 bắt giữ khi vừa cướp giật ở khu phố Tây Phạm Ngũ Lão. Theo đó, rạng sáng 19-8, Yến cầm lái xe máy biển số 59T1-207.80 chở đồng phạm là Phạm Phước Thông đi “săn mồi”. Tại trước địa chỉ số 158 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, bộ đôi trên phát hiện chị AV (quốc tịch Nga) đang đi bộ có đeo túi xách. Yến ép xe để Thông ngồi sau giật túi xách của chị AV. Tổ trinh sát hình sự Công an quận 1 có mặt gần đó đã tiến hành truy đuổi, bắt giữ hai nghi can cùng với túi xách tang vật chứa tài sản gồm 100 euro, hai hộ chiếu, nhiều nữ trang bằng bạc... Quá trình điều tra, công an xác định Yến đang nuôi con nhỏ nên xem xét cho tại ngoại để chờ làm rõ, xử lý.

Theo các trinh sát hình sự Công an quận 1, chị em Yến và Oanh hành nghề cướp giật chuyên nghiệp tại khu phố Tây đã bị các trinh sát đưa vào tầm ngắm trong thời gian gần đây. Mặc dù là nữ nhưng chị em Yến, Oanh khi gây án rất táo bạo và sẵn sàng lái xe tháo chạy bạt mạng trên đường phố nếu bị truy đuổi.

TUYẾT KHUÊ