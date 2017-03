Hai nghi can trong vụ nổ súng kinh hoàng ở Quảng Nam ra đầu thú

Ngày 9-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết đối tượng Doãn Việt Quang (ngụ xã Đại Nghĩa, Đại Lộc) đã đến cơ quan công an đầu thú sau nhiều ngày lẩn trốn. Trước đó, vào tối 8-4, một đối tượng khác tham gia vụ hỗn chiến là Lê Viết Nghĩa (hay còn gọi là Nghĩa nhớp) cũng đã ra đầu thú.



Hiện trường vụ hỗn chiến kinh hoàng đêm 5-4. Ảnh: TT

Bước đầu, cả hai khai nhận là thành viên do nhóm Đinh Thanh Vinh (trú thôn Phiếm Ái 2, Đại Nghĩa) cầm đầu. Cả Quang và Nghĩa đều trực tiếp tham gia vụ thanh toán đẫm máu vào tối 5-4. Thiếu tá Mai Thanh Tâm, Phó trưởng Công an huyện Đại Lộc, cho hay sau khi các đối tượng tham gia vụ thanh toán nhau bằng súng và mã tấu bỏ trốn, công an đã tích cực vận động những người này ra đầu thú. Đồng thời khẩn trương lấy lời khai của Quang và Nghĩa để phục vụ công tác điều tra. Hiện đối tượng cầm đầu và Đinh Thanh Vinh vẫn đang bỏ trốn.



Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, do tranh chấp địa bàn làm ăn nên giữa hai băng nhóm của Vinh và Hạ Ngọc Vi (ngụ thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc) xảy ra mâu thuẫn. Khuya 5-4, Vinh và Vi dẫn đàn em mang theo mã tấu gặp nhau tại khu vực gần quán nhậu Gió Chiều (xã Đại Nghĩa) để giải quyết. Trong lúc ẩu đả, nhóm của Vinh đã nổ súng bắn chết Lê Tấn Tú (hay còn gọi là Tú Rồng, trú thị trấn Ái Nghĩa). Hai người khác là Vi và Mai Hoàng Đạo (trú tại Đại Phú, Đại Nghĩa, Đại Lộc) cũng bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.