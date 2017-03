Hai nhóm hỗn chiến, một người chết

Trước đó, một nhóm gồm Nguyễn Xứng, Nguyễn Ngọc Phong, Nguyễn Đình Thiên đang ngồi nhậu tại quán hột vịt lộn thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm bên cạnh, trong đó có Lê Hồng Vinh. Hai bên đôi co qua lại thì Phong cùng cả nhóm lao đến đuổi đánh Vinh. Bị đánh bất ngờ, Vinh bỏ chạy một đoạn rồi quay lại nhặt gạch, đá và cây gỗ ven đường đánh trả. Hai nhóm lao vào hỗn chiến. Hậu quả, Xứng bị đánh chết tại chỗ, còn Phong chấn thương sọ não, Thiên bị thương nặng vùng đầu được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Được biết, Vinh có hai tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích. Công an huyện Hòa Vang đã tạm giữ hình sự đối với Vinh, đồng thời lấy lời khai các nghi can khác để điều tra làm rõ vụ việc.

L.THỦY