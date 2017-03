Hai tai nạn trên cao tốc Trung Lương

Khoảng 4 giờ sáng 28-9, tại Km 27+300 thuộc địa phận xã Nhị Thành, Thủ Thừa (Long An) xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm hai người chết, ba người bị thương phải nhập viện; năm ô tô bị hư hỏng nặng, nhiều mét dải phân cách trên cao tốc bị cày nát.

10 phút, hai vụ tông xe

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm nói trên xe khách biển số 67M-1860 của Công ty TNHH Vận tải hành khách Mai Thảo do tài xế Huỳnh Thanh An (39 tuổi, ngụ An Giang) điều khiển chở 40 hành khách. Khi đến đoạn đường nói trên, xe khách trên đã tông vào đuôi xe tải biển số 63K-4748 do tài xế Trần Đức Cường (35 tuổi, ngụ Bình Thuận) đang đậu trên làn đường dừng khẩn cấp do xe bị hư hỏng.

Tai nạn làm xe tải bị húc đi nhiều mét trên đường và hư hỏng nặng. Phụ xế xe khách Nguyễn Hoàng Vũ (37 tuổi, ngụ Vĩnh Long) tử vong tại chỗ. Chiếc xe khách sau khi gây tai nạn tiếp tục ủi dải phân cách rồi lao xuống mé ruộng phía bên kia đường.





Ô tô mang biển số 64A-013.82 bị tông. Ảnh: HOÀNG NAM

“Tôi đang ngủ ở nhà thì nghe cái rầm nên ra xem thì thấy hai chiếc xe nằm chỏng chơ, chiếc xe khách bị móp đầu, người phụ xe bị kẹt ở cửa xe chết tại chỗ, hành khách kêu la vì hoảng loạn. Sau đó xe khách lao qua dải phân cách qua làn đường bên kia không có phương tiện lưu thông, nếu không hậu quả sẽ còn khủng khiếp hơn” - một người dân chứng kiến hiện trường kể lại.

Điều khủng khiếp hơn, cũng ngay tại khu vực này, khi hiện trường còn đang hỗn loạn thì khoảng 10 phút sau, xe khách biển số 51B-145.15 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Vận tải Kim Cương do Lê Hoàng Sơn (46 tuổi, ngụ Đồng Tháp) điều khiển chở theo 40 hành khách đã tiếp tục tông vào đuôi ô tô bảy chỗ. Ô tô này mang biển số 64A-013.82, chở theo bốn hành khách do Nguyễn Văn Huy (37 tuổi, ngụ Vĩnh Long) điều khiển. Cú tông mạnh làm bà Nguyễn Thị Sen (59 tuổi, ngụ Vĩnh Long) bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ba hành khách còn lại trên xe cùng ngụ Vĩnh Long đang trên đường đi khám bệnh gồm: Hồ Hữu Lộc (25 tuổi), Trần Thị Tám (48 tuổi) và Hồ Ngọc Vũ (50 tuổi) bị thương ở đầu. Ba bệnh nhân này ngay lập tức được đưa lên cấp cứu tại BV Chợ Rẫy (TP.HCM).

Lỗi do hai tài xế xe khách?

Chiều cùng ngày, khoa Cấp cứu (BV Chợ Rẫy) cho biết đã tiếp nhận hai nạn nhân trong vụ tai nạn trên. Theo đó, nạn nhân Hồ Hữu Lộc bị gãy xương đùi trái, được xử lý và bó bột. Nạn nhân Trần Thị Tám bị chấn thương đầu. Cả hai nạn nhân sau khi được xử lý cấp cứu ổn định và kê toa cho về.

Nguồn tin từ Công an tỉnh Long An cho hay nguyên nhân ban đầu của hai vụ tai nạn là do lỗi của tài xế xe khách.

Cụ thể, vụ thứ nhất là do lỗi của tài xế xe khách 67M-1860 không chú ý quan sát nên không phát hiện phía trước có chướng ngại vật. Vụ thứ hai là do tài xế xe khách 51B-145.15 không giữ khoảng cách an toàn dẫn đến tông liên hoàn hai xe bảy chỗ và bốn chỗ.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Minh Đức, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Long An, cho biết tỉnh này đã chỉ đạo các ban, ngành liên quan phối hợp với đơn vị quản lý đường cao tốc kiểm tra lại mặt đường, hệ thống chiếu sáng cũng như hệ thống chống chói để hạn chế thấp nhất tai nạn.