Hai vợ chồng già thoát chết sau tai nạn liên hoàn

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ sáng 17-4, chiếc xe tải loại 12,7 tấn biển số 75C... lưu thông trên quốc lộ 1 hướng từ An Lạc về An Sương. Khi đến dốc cầu Bình Thuận, quận Bình Tân (TP. Hồ Chí Minh) thì tông thẳng vào đuôi xe ô tô 7 chỗ biển số 56N... do hai vợ chồng ngoài 60 tuổi điều khiển chạy cùng chiều phía trước làm chiếc xe này đâm tiếp vào một chiếc xe tải 8,1 tấn khác.





Va chạm khiến đầu xe ô tô 7 chỗ nát bươm

Va chạm liên hoàn khiến ôtô 7 chỗ biến dạng phần đầu, mảnh vỡ tung toé mặt đường, găm chặt vào đuôi xe tải 8,1 tấn. Người dân đã tiến hành giải cứu cả 2 nạn nhân, đưa họ ra ngoài trong tình trạng hoảng loạn. Tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn tắc cục bộ.



Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt điều tra nguyên nhân vụ việc

Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận Bình Tân có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc.