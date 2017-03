Hàng trăm cảnh sát truy bắt nghi can đánh chết bé trai 4 tuổi

Từ chiều 31-7 đến giờ, công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) và Công an tỉnh Nghệ An huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ truy bắt Võ Văn Mùi (36 tuổi, trú xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương), nghi can dùng cây đánh vào đầu làm bé Nguyễn Ngọc Trung (4 tuổi) tử vong và anh trai Nguyễn Ngọc Chiến (10 tuổi) bị thương nặng.



Tuy nhiên đến trưa 1-8, công an vẫn chưa bắt giữ được nghi phạm.



Hàng xóm vượt hơn 70 km đến BV Sản-Nhi Nghệ An túc trực bên bé Nguyễn Ngọc Chiến (10 tuổi, anh trai của Trung). Ảnh: Đắc Lam

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, sáng 31-7, bố của bé Trung và Chiến đi đám cưới, còn mẹ hai cháu bị ốm, nằm ở nhà. Hai anh em Chiến xin mẹ sang nhà ông, bà nội chơi. Đến gần trưa 31-7, Võ Văn Mùi chở theo con gái về nhà bà ngoại để tìm vợ (Mùi và vợ ly thân hai năm nay). Tại đây, Mùi và mẹ vợ tranh cãi nhau, sau đó Mùi ra sân dùng cây đánh vào đầu hai cháu Trung, Chiến khi các cháu đang chơi với con gái của mùi ngoài sân.

Bà Võ Thị Lai (xóm giềng với gia đình bé Trung) cho biết: “Khoảng 11g trưa 31-7, cháu Thúy (con của Mùi) chạy sang nhà bà kêu cứu. Khi bà chạy đến thì phát hiện hai anh em Trung và Chiến đang nguy kịch, nghi do bị đánh nên chúng tôi đưa hai anh em Trung và Chiến đi cấp cứu”.

Cháu Chiến và Trung được đến BV Đa khoa huyện Thanh Chương cấp cứu. Do bị thương quá nặng, bé Trung đã tử vong ngay sau đó. Còn Chiến được chuyển lên BV Sản-Nhi Nghệ An tiếp tục cấp cứu, trong tình trạng nguy kịch.

Chiều 31-7, Cơ quan công an huyện Thanh Chương đang phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) và Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cùng cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi bé Trung và truy bắt nghi can Mùi.

Do hiện trường nơi xảy ra án mạng nằm ở bìa rừng, trời đang mưa nên công tác vây bắt hung thủ gặp nhiều khó khăn. Công an đang tập trung truy bắt nghi can.

Các ngả đường đều bị chốt chặn. Hơn 30 cán bộ, chiến sĩ vào rừng tìm manh mối hung thủ nhưng chưa có kết quả”.

Đồng thời, Công an huyện Thanh Chương cùng cán bộ Công an xã Thanh Nho đang cũng vận động gia đình kêu gọi nghi can Mùi ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Tối 31-7, gia đình và chính quyền địa phương đã làm lễ an táng bé Trung. Còn Chiến đã được chuyển đến Khu vực cấp cứu đặc biệt của BV Sản-Nhi Nghệ An để tiếp tục cấp cứu. Các BS cho biết, cháu Chiến bị vật cứng đánh vào đầu bị vỡ xương thái dương, chấn thương sọ não, gãy đốt sống cổ số 7 và đã truyền bốn đơn vị máu nhưng bé vẫn chưa tỉnh.