‘Hiệp sĩ’ Bình Dương 'bỏ' vợ con bên đường để bắt tội phạm

Ngày 16-2, cơ quan Công an phường Bình An (thị xã Dĩ An, Bình Dương) đang tạm giữ nghi can Nguyễn Văn Hiếu (26 tuổi, quê Kiên Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.



Nghi can trộm xe máy bị các "hiệp sĩ" bắt giữ.

Theo “hiệp sĩ” Vũ Lê Sỹ (thuộc Đội PCTP phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An), vào chiều 15-2, anh chở vợ con đi siêu thị mua đồ. Khi đến ngã ba Suối Lồ Ô (phường Bình An) thì phát hiện hai thanh niên đi xe đang dùng thanh đoản bẻ khóa để trộm chiếc xe máy hiệu Exciter dựng bên đường. Lúc này anh Sỹ cho vợ con xuống xe đứng bên đường để thực hiện bắt nghi can.

Anh liền phóng xe tông thẳng vào hai nghi can đang chuẩn bị lên xe chạy đi. Bị phát hiện, hai nghi can liền bỏ xe máy chạy bộ nhằm tẩu thoát. Thấy vậy, “hiệp sĩ” Sỹ điện thoại cho đồng đội hỗ trợ vây bắt được một nghi can giao cơ quan công an. Riêng tên trộm còn lại đã nhanh chân thoát thân.