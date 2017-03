‘Hiệp sĩ’ thuyết phục tên cướp giật cố thủ nhà dân

Ngày 2-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) vừa tiếp nhận hai nghi can là Hồ Văn Hảo và Trần Văn Tài (20 tuổi, đều ngụ Cà Mau) do Đội Phòng chống tội phạm (PCTP) phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một) bàn giao để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, tối 1-11, anh Nguyễn Thanh Hải cùng các thành viên trong Đội PCTP phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một) đi tuần tra trên đường Phú Lợi (khu phố 2, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một) thì phát hiện hai thanh đi trên xe máy ra tay cướp giật túi xách của chị Bình (ngụ thị xã Thuận An), bên trong túi có 8 triệu đồng, một ĐTDĐ và một số giấy tờ cá nhân nên lập tức truy đuổi.



Một trong hai nghi can bị nhóm "hiệp sĩ" bắt giữ.

Lúc này, các “hiệp sĩ” ép xe hai nghi can khiến chúng bị ngã xuống đường rồi bỏ xe chạy bộ thoát thân. Nhóm "hiệp sĩ" đã khống chế, bắt giữ ngay tại chỗ một nghi can, đồng bọn còn lại chạy vào nhà dân để lẩn trốn.

Bị truy bắt, nghi can hung hãn cầm hung khí là hai mảnh kính vỡ để cố thủ, yêu cầu những người trong nhà phải dùng xe máy chở thoát khỏi hiện trường.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, các “hiệp sĩ” nhẹ nhàng giải thích, khuyên ngăn. Một lúc sau nghi can bình tĩnh trở lại, bỏ hung khí. Trước khi về trụ sở công an, nghi can xin được gọi điện thoại về cho vợ để thông báo chuyện xảy ra.

Tại cơ quan công an, bước đầu hai nghi can khai tên là Hồ Văn Hảo và Trần Văn Tài. Trong đó, Hảo có tiền án ba năm tù về tội cướp tài sản và mới trở về xã hội khoảng hai tháng nay.