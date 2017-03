Hình ảnh camera trong hẻm ‘vạch mặt’ kẻ trộm

Ngày 20-12, Công an phường Trảng Dài (TP Biên Hòa, Đồng Nai) bắt giữ nghi can Đặng Ngọc Hưng (40 tuổi, ngụ phường Trảng Dài) về hành Trộm cắp tài sản.



Hình ảnh Hưng trộm tivi bị camera trong hẻm ghi lại.

Theo cơ quan công an, trước đó gia đình nhà anh Nguyễn Đình Tĩnh (29 tuổi, ngụ khu phố 3, phường Trảng Dài) trình báo bị kẻ gian phá khóa cửa đột nhập vào nhà lấy trộm một tivi màn hình phẳng trị giá gần 10 triệu đồng. Qua ghi nhận hiện trường công an nhận thấy ở ngay trong hẻm có camera an ninh của người dân lắp đặt nên đã kiểm hình ảnh để truy tìm nghi can.

Từ hình ảnh camera, công an đã xác định kẻ trộm là Đặng Ngọc Hưng. Nghi can này từng nghiện ma túy và có tiền án về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Khi đến nhà thì Hưng không có nhà. Sau nhiều ngày truy tìm, công an phát hiện Hưng đang ở cùng người tình tại phòng trọ khu phố 3 (phường Trảng Dài).



Tang vật thu giữ. Ảnh: Vũ Hội

Ban đầu làm việc, Hưng không khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên khi công an đưa ra những hình ảnh camera ghi lại thì nghi can đã cúi đầu nhận tội. Tại phòng trọ mà Hưng ở cùng với người tình công an tìm thấy hai chiếc tivi giấu trên gác, trong đó có một chiếc của gia đình anh Tĩnh, một xà beng dài khoảng 70 cm dùng cậy cửa, phá khóa.