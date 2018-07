Xóa nhóm cướp giật gây án khắp TP.HCM lúc sáng sớm

“Một trong những khó khăn khi triệt phá nhóm cướp giật này là người dân không trình báo, có tang vật đó nhưng không có bị hại nên không thể xử lý nghiêm được. Thậm chí, tang vật đã thu hồi được, gọi điện nạn nhân năm lần bảy lượt cũng không lên nhận dù chúng tôi đã nói rõ làm việc tại trụ sở công an quận Tân Bình: 340 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình” Liên quan đến vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn quận Tân Bình, người dân có thể trình báo Đội Cảnh sát hình sự công an quận Tân Bình theo số điện thoại: 0283.9444993”.