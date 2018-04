Hoa hậu doanh nhân và đường dây mua bán hóa đơn ngàn tỉ

Ngày 27-4, Đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng), cho biết công an quận này đã triệt phá đường dây buôn bán hoá đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền ghi trên hoá đơn lên tới 1.500 tỉ đồng.

Công an quận Hồng Bàng xác định nghi can cầm đầu đường dây hoá đơn này là bà Nguyễn Thị Nhung (40 tuổi, trú phường An Biên, quận Lê Chân), người vừa đoạt danh hiệu hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt 2018.



Bà Nguyễn Thị Nhung vừa được tôn vinh hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt 2018 tối 13-4 vừa qua.

Theo Đại tá Cường, từ cuối năm 2017, qua nắm bắt tình hình, Công an quận Hồng Bàng phát hiện một số doanh nghiệp mới mọc lên tại địa bàn phường Hùng Vương (quận Hồng Bàng) có biểu hiện bất thường, trong đó có Công ty TNHH Hải Nguyên Việt.



Các doanh nghiệp này đều không có biểu hiện làm ăn gì, trụ sở gần như bỏ không. Qua công tác trinh sát, Công an quận Hồng Bàng xác định các doanh nghiệp này có biểu hiện mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng VAT.

Ngày 20-4, Công an quận Hồng Bàng đã thực hiện kiểm tra, bắt giữ hai người liên quan đường dây mua bán hoá đơn này gồm Vũ Thị Ánh Tuyết (43 tuổi, trú phường An Biên, quận Lê Chân), Trần Thị Minh Thư (37 tuổi, trú phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền).

Tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở giao dịch của đường dây tại phường Gia Viên (quận Ngô Quyền), Công an quận Hồng Bàng thu giữ 17 con dấu pháp nhân của các công ty ma cùng 17 dấu chức danh giám đốc, 112 quyển hóa đơn VAT đã sử dụng, 108 quyển hóa đơn GTGT chưa sử dụng cùng nhiều tài liệu chứng cứ liên quan đến hoạt động mua bán hoá đơn.