Hốt trọn đường dây ma túy hoạt động tinh vi ở TP.HCM

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Giáp Văn Đào (quê Bắc Giang, tạm trú thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cùng vợ chồng Lê Trọng Mạnh, Nguyễn Thị Xuyến (cùng quê Bắc Giang) về tội mua bán và vận chuyển trái phép chất ma túy. Trong đó Đào là nghi can chính, cầm đầu đường dây.

Đây là chuyên án do Phòng CSĐTTP về ma túy CATP (PC47) và Cục CSĐTTP về ma túy phía Nam phối hợp triệt phá dịp giáp Tết Nguyên Đán vừa qua.



Các đối tượng cùng tang vật là ma túy đá bị công an phát hiện, bắt giữ. Ảnh C.A.

Trước đó, tối 19-1 (tức 22 Tết), trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường 7, quận Gò Vấp cảnh sát bắt quả tang Mạnh đang vận chuyển 4 kg ma túy đá.



Hơn một giờ sau, trước hẻm 41 khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Hiệp Đông (thị xã Dĩ An Bình Dương), một mũi trinh sát ập đến bắt quả tang Giáp Văn Đào khi đang đem 2,2 kg ma túy đá đi giao cho khách.

Khám xét khẩn cấp nhà Đào, công an thu giữ thêm 2,8 kg ma túy đá. Qua truy xét, công an tiếp tục bắt Nguyễn Thị Xuyến.

Tại cơ quan công an, vợ chồng Mạnh – Xuyến khai nhận đã vận chuyển thuê ma túy cho Đào với tiền công 20 triệu đồng/vụ.

Trước đó, đường dây buôn bán vận chuyển ma túy do Đào cầm đầu lọt vào “tầm ngắm” của cơ quan chức năng.

Theo điều tra, Đào từng có nhiều tiền án, tiền sự. Sau nhiều lần vào tù ra khám, Đào móc nối được với các đối tượng mua bán ma túy. Đào vào thị xã Dĩ An xây dựng dãy phòng trọ cho thuê. Tuy nhiên món lợi lớn từ ma túy đã làm mờ mắt người đàn ông này.

Công an xác định, khoảng 1 đến 2 tuần/lần Đào trực tiếp sang Trung Quốc lấy cả chục kg ma túy đá rồi vận chuyển qua cửa khẩu Tân Thanh (tỉnh Lạng Sơn).

Để qua mặt cơ quan chức năng, “ông trùm” thuê vợ chồng Mạnh – Xuyến đưa ma túy vào Bình Dương. Sau đó “hàng” được đưa lên TP.HCM tiêu thụ tại các đầu mối.

Để tránh bị theo dõi, ông “trùm” thường di chuyển bằng xe taxi và thuê khách sạn để ở; ma túy được phân lẻ và cung cấp cho các đầu mối nên việc theo dõi người này gặp không ít khó khăn.



Một khối lượng lớn ma túy đá bị công an phát hiện, thu giữ. Ảnh C.A.