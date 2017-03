Kẻ gian đột nhập phá két sắt trộm gần 300 triệu đồng

Theo cơ quan công an, vào tối ngày 3 - 4, nhà bà Nguyễn Thị Thu M. (SN 1963, trú tại tổ 19, khu vực Trường Đá, phường Thủy Biều) đã bị mất trộm 1 túi sách bên trong có 6.000 USD, 10 triệu đồng và 6 cây vàng, tổng thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

Vào thời điểm trên, nhà bà M. đi vắng, bên trong nhà chỉ có cụ già 90 tuổi nên kẻ gian lợi dụng để ra tay đột nhập cưa két sắt.

Đến 20 giờ 20 cùng ngày, anh H., con trai bà M. đi học về nhà thì phát hiện phòng của bà M. bị cậy phá, két sắt đang bị cưa dang dở.

Theo nhận định của cơ quan công an, đây là vụ trộm tài sản mà đối tượng trộm cắp nghiên cứu rất kỹ mọi sinh hoạt của gia đình bà M. nên mới ra tay. Đang lúc cưa két sắt, do phát hiện có người về nên đối tượng đã rút lui với số tài sản trong túi sách, nếu không con số thiệt hại còn lớn hơn, do ngăn bên cạnh còn có khoảng 15 cây vàng.