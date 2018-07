Khởi tố 4 người trộm sắt dự án cao tốc Hạ Long-Vân Đồn

Ngày 22-7, lãnh đạo Công an huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh) cho biết vừa tiến hành khởi tố, bắt giữ bốn người và làm rõ hai người khác có liên quan đến hành vi trộm cắp sắt tại dự án đường cao tốc Hạ Long-Vân Đồn đoạn đi qua huyện Hoành Bồ.

Các nghi can gồm: Lý Văn Thành (22 tuổi), Triệu Kim Thắng (18 tuổi), Linh Du Nguyên (22 tuổi), Triệu Kim Tiến (26 tuổi), Đặng Phúc Linh (16 tuổi) và Đặng Phúc Hưng (15 tuổi). Tất cả trú tại xã Hòa Bình, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh.

Qua điều tra, nhóm nghi can khai nhận: Ngày 9-7, các nghi can đã trộm 24 cây sắt loại V5 của Công ty TNHH Vật liệu Mỏ đá Kiện Khê, tổng trọng lượng sắt khoảng 255 kg. Ngoài ra, nhóm nghi can còn khai nhận đã thành công trót lọt với sáu vụ trộm sắt khác, trong đó bốn vụ tại xã Dương Huy (TP Cẩm Phả), hai vụ tại xã Vũ Oai (Hoành Bồ).