Khởi tố một điều tra viên lạm dụng chức vụ

Người này nguyên là điều tra viên Đội CSĐT về TTXH Công an thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc).

Ngày 14-12-2015, Công an thị xã Phúc Yên bắt quả tang vụ đánh bạc tại thôn Lập Định (xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên). Quá trình bắt giữ, một số đối tượng đã chạy thoát. Cùng thời điểm, một người dân là anh Đỗ Cao Tông đi xe máy qua, do không mang theo giấy tờ tùy thân nên bị tình nghi nằm trong nhóm đánh bạc. Công an sau đó tạm giữ của anh Tông các tài sản gồm một xe máy, một đồng hồ đeo tay, ba điện thoại di động.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phúc Yên ra quyết định khởi tố 11 người trong vụ đánh bạc trên, không có anh Tông trong số này. Ngày 8-3-2016, anh Tông đến công an xin lại tài sản bị thu giữ. Trường yêu cầu anh này phải chi 5 triệu đồng thì mới giải quyết. Quá trình giao dịch được anh Tông dùng thiết bị ghi lại.