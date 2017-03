Khởi tố nhóm truy sát nhân viên bến xe vì... 4.000 đồng

Ngày 8-7, cơ quan Công an TP Vinh (Nghệ An) khởi tố bị can, tạm giam ba tháng với Hồ Thị Bích Thủy (36 tuổi, trú phường Đông Vĩnh, TP Vinh), Trương Thành Lưu (29 tuổi, chồng của Thủy), Nguyễn Hữu Trí (20 tuổi, trú phường Lê Lợi, TP Vinh), Đàm Anh Tuấn (21 tuổi, trú phường Vinh Tân) về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra, trưa 24-6, Lưu đi xe máy Honda SH chở Thủy vào khu vực Bến xe Vinh (TP Vinh). Khi vợ chồng Thủy trở ra, nhân viên bến xe yêu cầu vợ chồng Thủy phải nộp 4.000 đồng tiền phí "ra cổng".





Camera an ninh ghi lại hình ảnh Thủy cùng nhóm đàn em gây rối ở Bến xe Vinh.

Lúc này, Thủy cho rằng thu tiền phí vào, ra cổng bến xe là vô lý và không chịu nộp tiền nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Vợ chồng Thủy bị một nam nhân viên an ninh nhắc nhở. Chị Chu Thị Hà Giang và chị Nguyễn Thị Nga là nhân viên thu phí đứng gần đó nói vọng ra: "Có 4.000 đồng không nạp còn nói gì nữa".

Thủy cho rằng mình bị coi thường, liền rút gậy ba khúc tấn công chị Giang và chị Nga ở cổng Bến xe Vinh. Trong đó, chị Giang bị chém trúng vai, đùi và bầm tím khắp người. Chị Nga đang mang bầu cũng bị đánh vào đầu nhưng may mắn chị đang đội mũ bảo hiểm.



Chừng 15 phút sau, Thủy gọi thêm đàn em trong đó có Trí, Tuấn mang theo kiếm, mã tấu, dao đến rượt đuổi đòi chém các nhân viên và bảo vệ Bến xe Vinh, gây náo loạn tại bến xe. Khi công an có mặt thì Thủy cùng nhóm đàn em chạy trốn.

Toàn bộ sự việc trên được camera an ninh ở Bến xe Vinh quay lại. Từ đó, công an xác định được bảng số xe máy Lưu và Thủy. Ngày 28-6, khoảng 20 cảnh sát hình sự đã bao vây khách sạn nơi Thủy đang thuê phòng để lẩn trốn. Khám xét nơi ở của vợ chồng Thủy, công an thu giữ một chiếc dao nhọn, một con dao...



Tang vật công an thu giữ

Ngày hôm sau, công an bắt được Lưu rồi bắt giữ Trí ở phường Hồng Sơn. Khi biết "đại ca Thủy" bị bắt, Tuấn đến công an đầu thú. Hiện một người khác liên quan đến vụ án trên đang lẩn trốn, công an đang truy bắt.



Được biết Thủy là đối tượng "cộm cán" không có nghề nghiệp ổn định, thường giao du với dân "anh chị", tuyển nhiều người đi đòi nợ thuê.