Khởi tố sinh viên siết cổ mẹ tử vong rồi vờ…khóc thương

Ngày 14-7, Cơ quan công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ba tháng đối với Vương Đình Khánh (21 tuổi, sinh viên, trú xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc) về tội giết người.

Người thân và xóm giềng dựng rạp, tổ chức lễ tang bà Nguyễn Thị Vân

Sáng 13-7, chính quyền địa phương và người thân, người dân nhận được thông tin bà Nguyễn Thị Vân (48 tuổi, mẹ đẻ của Khánh, ở xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đột ngột qua đời. Lúc đó, người thân và người dân kéo đến nhà rất đông để lo giúp lễ tang bà Vân. Một số người đặt câu hỏi, sao hôm qua bà Vân còn khỏe mạnh, hôm nay lại “ra đi nhanh thế” ?

Lúc người thân tắm rửa thi thể cho bà để khâm liệm thì phát hiện trên cổ bà có vết bầm tím, trầy xước nên trình báo cơ quan công an.

Ngay sau đó cơ quan điều tra đã có mặt và xác định bà Vân tử vong bất thường do có ngoại lực tác động từ bên ngoài cổ nên đề nghị gia đình tạm dừng mai táng để tổ chức khám nghiệm tử thi.

Qua khám nghiệm tử thi cho thấy, bà Vân bị siết cổ chết. Trước khi bà Vân chết chỉ có Khánh ở nhà cùng mẹ. Cơ quan công an huyện Nghi Lộc mời Khánh lên công an xã để làm việc. Khánh thừa nhận do mẹ con mâu thuẫn và không kìm chế được bản thân đã siết cổ mẹ dẫn đến mẹ tử vong. Khánh cũng khai rằng Khánh “hận mẹ” vì mẹ nói xấu Khánh mà một người bạn đã nghỉ chơi với Khánh.

Được biết, Khánh là con út trong gia đình có ba anh em và đang học cao đẳng ở TP Vinh (Nghệ An). Cách đây chừng một năm, Khánh từng bị gọi lên công an xã để nhắc nhở về hành vi đánh chị gái.

Người dân cũng cho biết, bình thường Khánh ít nói, nhưng thi thoảng Khánh chửi mắng mẹ và chị gái. Có người dân gần nhà Khánh cho rằng, nghi Khánh có dấu hiệu bị bệnh trầm cảm.

Sáng 14-7, chính quyền địa phương cùng người thân đã tổ chức lễ mai táng bà Vân theo phong tục địa phương.