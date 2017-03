Khởi tố, tạm giam học sinh lớp 7 đốt trường

Ngày 29-1, Công an huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam học sinh Trần Văn Ky, người đã gây ra vụ đốt Trường THCS Thuận An (thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang) về hành vi hủy hoại tài sản nhà nước.

Do học lực trung bình, hạnh kiểm kém và chán nản vì việc thầy chủ nhiệm phê vào sổ đầu bài là "nói chuyện riêng, không thuộc bài" nên Ky (16 tuổi, trú tại thị trấn Thuận An) đã rủ La Văn Khuôn (13 tuổi, thị trấn Thuận An) đi mua xăng về đốt trường học. Hậu quả là vụ cháy đã thiêu rụi 1.000 hồ sơ học bạ học sinh, 3 phòng của nhà trường bị hư hỏng nặng, nhiều thiết bị, máy móc bị cháy… vào 23 giờ 30 phút ngày 21-1, với số tiền thiệt hại 246 triệu đồng. Ngày 27-1, Công an huyện Phú vang đã tìm ra thủ phạm đốt trường học sau một tuần điều tra. Theo H.Quân (báo CAND)