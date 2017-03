Khởi tố vụ tự đốt nhà phi tang hàng lậu

Ngày 25-10, đại tá Lê Văn Tiền, phó giám đốc Công an An Giang cho biết vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Vân (49 tuổi) về hành vi tàng trữ hàng cấm và hủy hoại tài sản (nhằm phi tang tang vật, chứng cứ).

Hiện bà Vân và người cháu vẫn đang điều trị bỏng tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM nên được công an cho tại ngoại.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 1g sáng 3-10 lực lượng công an đến kiểm tra điểm tập kết hàng lậu tại nhà bà Vân (số 1 đường Kim Đồng, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên). Bà Vân không mở cửa nhà, huy động hàng chục người bên ngoài đến tẩu tán hàng nhưng bị khống chế, ngăn chặn.

Sau đó bà Vân tự phóng hỏa đốt nhà nhằm tiêu hủy tang vật. Lực lượng công an phải tập trung chữa cháy, xông vào giải cứu và đưa bà Vân cùng đứa cháu bị bỏng đi cấp cứu.

Sau vụ cháy tại hiện trường thu giữ được lượng hàng lậu còn sót lại gồm 122 ngàn gói thuốc lá, 140 thùng bia, nước ngọt… ngoại nhập.

