Khống chế bác sỹ, cướp xác tại bệnh viện

Khoảng 23h ngày 16/12/2012, án mạng nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm hội chợ đêm thị trấn Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Nạn nhân là Chu Văn Huy (33 tuổi, tức Huy “Răm bô”). Khi cảnh sát đến hiện trường, Huy đã được đưa đi cấp cứu. Hai người khác bị thương trong vụ này là Nguyễn Văn Du (21 tuổi) và Nguyễn Quang Hùng (35 tuổi).



Huy “Răm bô” rời quê đã khá lâu ra Hà Nội “làm ăn”. Hắn khá nổi tiếng trong giới giang hồ, từng liên quan đến hoạt động bảo kê ở một số khu chợ đầu mối. Khi Công an tỉnh Hưng Yên vào bệnh viện thì nhận được thông tin cho thấy, “ông trùm” đã tử vong và được đám đàn em mang xác đi, sau khi khống chế, đe dọa toàn bộ ê kíp các y tá, bác sỹ









Theo điều tra, 22h cùng ngày, tại hội chợ đêm thị trấn Yên Mỹ, Huy “Răm bô” cùng đàn em nảy sinh mâu thuẫn với một nhóm “đầu gấu” người địa phương do Quỳnh "Hen" cầm đầu. Từ việc dùng chân tay, bàn ghế nhựa và gạch đá để giải quyết mâu thuẫn, nhóm côn đồ đã sử dụng hung khí tấn công nhóm Huy “Răm bô”.Nguyên nhân vụ án được làm sáng tỏ do tối 16/12/2012, Phạm Văn Tú, Lưu Văn Cường, Lưu Văn Kỳ (đàn em của Quỳnh "Hen") và nhiều người đến hội chợ đêm Yên Mỹ chơi. Tại đây, Tú bị Đỗ Tuấn Đạt hắt nước lên người. Chứng kiến vụ đánh nhau, Huy “Răm bô” lớn tiếng: “Anh Huy đây”. Dù biết rõ Huy là ai, nhưng phía bên kia vẫn có tiếng chửi lại. Cuộc ẩu đả trong hội chợ tạm dừng ở đó.Ngoài cổng hội chợ, lúc này Quỳnh “Hen” và một số người đang ngồi uống nước. Nghe đám đàn em chạy từ trong ra, kể lại việc đánh nhau, Quỳnh “Hen” tuyên bố: “Mày gọi bọn nó tý nữa đánh nhau với Huy “Răm bô”".Nhóm Quỳnh “Hen” sau đó huy động gần 20 tên chia nhau phục ở cổng hội chợ và tỏa vào tìm kiếm Huy “Răm bô” cùng đám đối thủ. Vừa chạm trán nhau ở cổng hội chợ, nhóm Quỳnh “Hen” lập tức nhào vào. Trận đòn hội đồng diễn ra trong bóng tối, hậu quả, Huy “Răm bô” tử vong trên đường đến bệnh viện.Hiện, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố Quỳnh "Hen" và 11 bị can về 2 tội Giết người và Gây rối trật tự công cộng. Cảnh sát đã bắt giữ 6 người, truy nã một số người đang bỏ trốn.