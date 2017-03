Khống chế kẻ trốn truy nã điên cuồng “tử thủ” bằng dao bấm

Đối tượng Tiến đã bị bắt theo lệnh truy nã đặc biệt về tội danh Cố ý gây thương tích.



Vụ án bắt nguồn từ mâu thuẫn vay nợ giữa nhóm của Đặng Chí Thành (SN 1962, ở đường Hoàng Lộc, phường Lê Thanh Nghị); Nguyễn Văn Tâm (SN 1966, ở đường Trần Hưng Đạo, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương) với Vũ Ngọc Huấn (SN 1960, ở TP Hải Dương). Sau nhiều lần đòi nợ không thành, khoảng 22h ngày 7-4, Thành và Tâm đến tìm gặp Huấn rồi xảy ra xô xát.

“Thương” bố bị nhóm Thành, Tâm xem thường, Vũ Anh Việt (SN 1987) đã rủ 6 đối tượng, trong đó có Đinh Việt Tiến, lên kế hoạch trả thù. Trước khi gây án, Tiến đang là cán bộ kỹ thuật của bệnh viện đa khoa Nam Sách và đã có gia đình. Được Việt nhờ, thay vì can ngăn bạn, Tiến đã tích cực tham gia vụ trả thù. Kết cục, anh Thành và anh Tâm bị lĩnh trận đòn hội đồng bằng tuýp sắt do nhóm Việt gây ra, bị tổn hại trên dưới 40% sức khỏe. Sau khi vụ án xảy ra, lực lượng CSHS CATP Hải Dương đã làm rõ vụ án, bắt giữ các đối tượng có liên quan; riêng Đinh Việt Tiến bỏ trốn và bị CQĐT ra quyết định truy nã đặc biệt.

Nhiều lần, lực lượng Công an tổ chức bắt giữ Tiến nhưng chưa được. Thậm chí, có lần, đối tượng dùng hung khí quyết liệt chống trả lực lượng vây bắt để bỏ trốn. Kiên trì lần theo dấu vết kẻ trốn nã, ngày 18-12, tổ công tác Phòng CS truy nã tội phạm Công an Hải Dương phát hiện Tiến đang ở tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Ngọc Châu. Bị lực lượng Công an bao vây, Tiến nhảy sang sân của căn nhà liền kề rồi dùng dao bấm “tử thủ”. Một chiến sỹ trong tổ công tác đã bị đối tượng đâm bị thương ở chân. Tuy nhiên, lực lượng tầm nã đã khống chế, bắt giữ đối tượng.

Theo Hà Minh (An ninh thủ đô)