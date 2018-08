‘Không xin được việc thì về với bố mẹ, sao con đi cướp?’

Hơn 9 giờ vây bắt kẻ dùng roi điện cướp xe GrabBike ở TP.HCM Trước đó, như chúng tôi đã thông tin, vụ cướp xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 28-8, nạn nhân là anh L. (28 tuổi, Nghệ An), tài xế chạy xe ôm grab. Thời điểm này, anh L. đang chạy xe đến khu vực chợ Hiệp Bình (Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức) thì gặp Đông, người này kêu chở vào đường Bưng Ông Thoàn (Quận 9). Đến đây, Đông kêu chạy tiếp vào đường D15 khu Công nghệ cao. Tới chỗ vắng, Đông nói dừng lại để đi vệ sinh, rồi đi tiếp. Do thấy khu vực này vắng vẻ, biểu hiện người này cũng có gì đó không ổn nên tài xế bắt đầu nghi ngờ, để ý vị khách liên tục qua kính chiếu hậu. Đi được đoạn, Đông hốt hoảng la lớn rằng mình vừa đánh rơi ví, phải quay lại chỗ vừa đi vệ sinh tìm. Vừa dừng xe, Đông nhảy xuống đất dùng chích điện dí vào cổ anh L. Do có phòng vệ từ trước, anh L. gạt phăng, cây chích điện rớt xuống đất, rồi tri hô lớn. Đông bỏ chạy vào rừng cỏ lau sậy lẩn trốn. Xe đặc chủng mở đường. Hơn 100 cảnh sát tinh nhuệ được điều động, trong đó có 50 chiến sỹ thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Công an TP.HCM) vào cuộc. 30 chú chó nghiệp vụ cùng tham gia đánh án. Đến hơn 20h, Đông bị bắt khi đang ẩn sâu trong rừng lau sậy.