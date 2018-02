Kiên Giang họp báo thông tin vụ ‘bêu danh’ mua bán dâm

Đại tá Lưu Thành Tín - Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang thông tin về vụ việc công an 'bêu danh' người mua bán dâm ở Phú Quốc. GIA TUỆ thực hiện.

Sáng 1-2, Sở TT&TT tỉnh Kiên Giang họp giao ban báo chí định kỳ tháng 2-2018 với cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh và PV thường trú tại địa bàn Kiên Giang.



Buổi họp định kỳ có sự tham dự của đại diện Công an tỉnh Kiên Giang.

Trong số đại diện cơ quan chức năng được mời tham dự có Đại tá Lưu Thành Tín - Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang.



Theo chương trình buổi họp, sau khi đại diện Sở TT&TT tỉnh Kiên Giang thông qua báo cáo tổng hợp tình hình thông tin, tuyên truyền trên báo chí tháng 1 và định hướng thông tin, tuyên truyền tháng 2-2018 thì đại diện cơ quan chức năng sẽ thông tin những vấn đề báo chí quan tâm, trong đó Công an tỉnh Kiên Giang sẽ trả lời báo chí một số vấn đề (vụ bêu danh những người liên quan đến vụ mua bán dâm) và Sở LĐ-TB&XH thông tin về vụ việc nghi vấn bạo hành trẻ em tại xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành.

PV Pháp Luật TP.HCM dự họp báo sẽ thông tin việc trả lời Công an tỉnh Kiên Giang về vụ việc bênh danh những người mua bán dâm xảy ra ở thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc.

+ Về vụ cháu bé nghi bị bạo hành ở huyện Châu Thành xảy ra cuối năm 2017 gây xôn xao dư luận, Đại tá Lưu Thành Tín, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết vụ việc này đang được lực lượng chức năng phối hợp xác minh, điều tra làm rõ. Công an đã khởi tố vụ án và đang quyết liệt điều tra nhằm làm sáng tỏ vụ việc. “Hiện chứng cứ còn non nên tiếp tục điều tra. Đã xác định thương tích của bé do nhiệt nhưng vật nào gây ra cần phải làm rõ. Mặt khác, chiều 1-2 sẽ họp liên ngành để ổn định tâm lý cho bé và việc cách ly là cần thiết”.



Đại diện Công an tỉnh Kiên Giang trả lời vụ bêu danh. Ảnh: G.TUỆ

+ Hiện công an tỉnh trả lời vụ bêu danh ở Phú Quốc.

Đại tá Phạm Trung Thành - Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang khái quát lại việc tổ chức họp dân tại tổ dân phố để công khai hành vi của những người vi phạm ở vỉa hè đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 10, thị trấn Dương Đông.

Cũng theo Đại tá Thành, sau khi sự việc xảy ra, dư luận phản ứng, giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Phú Quốc lập tổ kiểm tra, báo cáo kết luận kết quả kiểm tra trong vòng 10 ngày. Quan điểm của lãnh đạo Công an tỉnh là nếu sai sẽ xử lý nghiêm theo quy định của ngành.

Theo Đại tá Lưu Thành Tín, Phó Giám đốc công an tỉnh, ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ báo chí, ông đã ra Phú Quốc trực tiếp chỉ đạo giải quyết vụ việc; trực tiếp chỉ đạo Công an huyện Phú Quốc lập tổ xác minh vụ việc.

Ngày 31-1, trưởng Công an huyện Phú Quốc đã ký quyết định thành lập tổ công tác do phó trưởng Công an huyện làm tổ trưởng. Tổ sẽ xác minh, báo cáo trong vòng 10 ngày.



Đại tá Lưu Thành Tín, Phó Giám đốc công an tỉnh, tại cuộc họp báo.

Sau khi có kết quả xác minh, chúng tôi sẽ xem xét các tổ chức, cá nhân sai phạm và sẽ xử lý nghiêm theo quy định của ngành.



Theo ông Tín, địa bàn thị trấn Dương Đông đang phức tạp về an ninh trật tự. Công an nóng ruột muốn chuyển hóa, kìm hãm các vi phạm và tìm nhiều phương pháp mới để thực hiện việc này. Cũng theo Đại tá Tín, việc công khai hóa ở đâu, như thế nào, đối tượng nào cần công khai hóa, đối tượng nào chỉ cần giáo dục cá biệt... cần kỹ lưỡng. "Nhưng về phương pháp, cách làm, biết làm để mang lại hiệu quả, hạn chế việc phản tác dụng... các đồng chí ở Dương Đông còn hạn chế nhiều mặt" - ông nói.

Tại buổi họp báo, Pháp Luật TP.HCM đặt câu hỏi: "Ngay khi xảy ra vụ viêc, Công an huyện Phú Quốc trả lời báo chí là quy trình thủ tục là đúng. Việc bắt quả tang vi phạm lúc rạng sáng và đến chiều cùng ngày chưa có quyết định xử phạt mà đem ra công khai hóa vậy có đúng quy trình? Công an huyện có sai không và có xin lỗi người bị mang ra công khai hóa không?".

Đại tá Lưu Thành Tín không trả lời cụ thể mà chỉ khái quát lại sự việc trên. "Có công khai xin lỗi sẽ tính toán sau khi có kết quả xác minh của tổ kiểm tra do Công an huyện Phú Quốc thành lập" - ông nói.

Ngay sau khi Đại tá Tín thông tin vụ việc, lãnh đạo Sở TT&TT tỉnh Kiên Giang thông tin thêm về định hướng công tác thông tin và tuyên truyền, nhấn mạnh việc tỉnh đang chuẩn bị việc chăm lo đời sống nhân dân dip Tết...

cuộc họp báo kết thúc.