Lai Châu: Quên khóa buồng giam, hai bị can trốn mất

(PL)- Tại Nhà tạm giữ thuộc Công an huyện Than Uyên (Lai Châu) vừa xảy ra vụ vượt ngục của hai bị can Lim Văn Lập và Lò Văn Sơn.

Theo báo cáo của VKSND tỉnh này, 23 giờ ngày 11-11, các cán bộ quản lý nhà tạm giữ đã vào buồng tạm giam hai bị can trên kiểm tra nhưng khi ra lại quên khóa cửa. Đến 8 giờ sáng 12-11, cán bộ quản lý mới phát hiện Lập và Sơn đã bỏ trốn. Sau khi thoát khỏi buồng giam, cả hai đã dùng quần vắt lên tường rào dây thép gai để trèo ra ngoài. VKSND tối cao đã yêu cầu cơ quan điều tra Công an tỉnh Lai Châu khởi tố vụ án vượt ngục, truy nã đối tượng, đồng thời xử lý nghiêm những cán bộ có liên quan. N.NHÂN