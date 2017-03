Làm rõ nghi án “bắt cóc” bé trai 11 tháng tuổi

Được biết, khoảng cuối năm 2013, chị Huyền và chồng là anh Võ Văn Sơn (ngụ Lộc An, Lộc Ninh, Bình Phước) xảy ra mâu thuẫn nên chị Huyền bế con trai về quê mẹ ở Phan Thiết.

Ngày 2-3, con trai của chị Huyền là VTA (17 tuổi) từ Bình Phước đón xe xuống thăm mẹ và em. Sáng 3-3, mẹ chị Huyền nhờ A. giữ em để đi ăn sáng. Khi chị Huyền quay về thì A. và Việt đã biến mất.

Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bình Thuận, trưa cùng ngày chị Huyền đến báo con bị bắt cóc và nghi ngờ A. câu kết với bạn bè thực thiện. Chị Huyền lo sợ A. sẽ đưa Việt qua Campuchia bán, bởi trước đó A. cùng bạn bè nhiều lần qua Campuchia đánh bạc tại casino và nợ nần rất nhiều.





Bé Việt bị chính cha và anh ruột “bắt cóc”. (Ảnh do gia đình cung cấp)

Theo anh Sơn, sau khi nhận tin báo của vợ, anh đã huy động họ hàng, người quen chặn tại các đường tiểu ngạch ở dọc biên giới để ngăn chặn A. và bạn bè đưa em trai ra khỏi Việt Nam. Các trinh sát PC45 yêu cầu anh Sơn khẩn trương gửi ảnh của A. qua thư điện tử để kịp in và phát thông báo khẩn cấp nhờ Công an, Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước phối hợp. Tuy nhiên, anh Sơn cho rằng mình không thể quay về nhà lấy ảnh mà phải ứng trực ở cửa khẩu để đón lõng A. Từ nghi vấn không hợp tác này, bằng các biện pháp nghiệp vụ, PC45 Công an tỉnh Bình Thuận xác định cả anh Sơn và con trai là A. hiện đang ở nhà một người quen tại xã Tân Khai, Hớn Quản (Bình Phước) là nghi can. Thông tin trên được chuyển khẩn cho PC45 Công an tỉnh Bình Phước và tối cùng ngày ngôi nhà trên lập tức bị bao vây. Khi lực lượng công an ập vào thì bé Việt đang ngủ ngon lành, cạnh đó là cha và anh trai.

Bước đầu anh Sơn khai nhận do vợ giận bỏ nhà đi đã lâu, tết Nguyên đán cũng không quay về đón tết cùng gia đình, bức xúc anh Sơn sai con trai lớn xuống Phan Thiết lén ôm em về Bình Phước nhằm gây áp lực cho mẹ về lại với gia đình. Vụ việc đang được củng cố hồ sơ để xử lý nhưng một nguồn tin cho biết khó có thể quy kết cho anh Sơn và A. về hành vi nào bởi vợ chồng anh vẫn chưa ly hôn. Theo cơ quan điều tra, việc anh Sơn và con trai đánh lừa gia đình, tổ chức “bắt cóc” đã gây hoang mang trong gia đình mẹ của chị Huyền nên cần phải được nhắc nhở.

PHƯƠNG NAM