Làm rõ vụ tài xế tố CSGT Đồng Nai đập vỡ kính xe khách

Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh tài xế và người dân tranh luận với hai CSGT về việc truy đuổi rồi đập vỡ cửa kính xe khách biển số 72B-010.12.



Tài xế và CSGT tranh cãi quyết liệt về sự việc. Ảnh: Cắt clip

Trong clip cho thấy kính cửa hông bên phải chỗ tài xế ngồi bị vỡ và một thanh sắt dài vắt ngang đó. Tài xế nhiều lần khẳng định xe của mình là "xe khách dân sự, không chở hàng quốc cấm, không vi phạm gì hết, lưu thông từ Vũng Tàu về Sài Gòn, qua địa phận 67 (Khu công nghiệp Gò Dầu, huyện Long Thành, Đồng Nai) thì bị CSGT Đồng Nai lấy mô tô đuổi theo đến xí nghiệp Bàu Cạn thì đập bể xe".

Khi bị tài xế chất vấn vì sao đuổi đập xe, hai CSGT trả lời nhận được trình báo của người dân xe này gây tai nạn ở huyện Tân Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu) nên mới truy đuổi. Một CSGT khẳng định không đập bể kính xe.

Chiều 30-12, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, thiếu tá Nguyễn Duy Tuấn - Đội trưởng Đội CSGT huyện Long Thành xác nhận hai người mặc sắc phục CSGT thuộc Đội trưởng Đội CSGT huyện Long Thành. Vụ việc xảy ra vào trưa 28-12, khi lực lượng đang tuần tra kiểm soát trên địa bàn huyện, gần Khu công nghiệp Gò Dầu.



“Khi tổ tuần tra kiểm soát đang làm nhiệm vụ thì người dân trình báo có xe gây tai nạn bỏ chạy. Lúc này phát hiện chiếc xe chạy với tốc độ rất cao 150 km/giờ khiến mô tô đuổi theo một đoạn dài mới bắt kịp. Nếu xe bình thường thì mắc mớ gì chạy tốc độ đó và chạy vào trong rẫy ở xã Bàu Cạn. Anh em ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế không dừng nên mới đuổi theo” - thiếu tá Tuấn cho biết.

Cũng theo thiếu tá Tuấn, khi chạy vào rẫy lực lượng CGST cho mô tô dừng phía trước. Thấy vậy tài xế xe khách de lui để chạy nữa nhưng vướng không chạy được. Còn riêng về việc tài xế cho rằng CSGT dùng thanh sắt đập vỡ kính xe thì Thanh tra công an tỉnh vào cuộc điều tra, lấy vân tay trên thanh sắt là xác định rõ. Sau khi sự việc xảy ra đơn vị làm báo cáo lên lãnh đạo công an huyện và ban giám đốc công an tỉnh.

“Bước đầu làm việc với Cảnh sát trật tự huyện Tân Thành xác định xe khách trên khi chạy trên quốc lộ 51 thì bị Cảnh sát trật tự huyện Tân Thành yêu cầu dừng kiểm tra nhưng tài xế cho xe chạy luôn. Trong lúc chạy, xe khách trên va vào xe cảnh sát trật tự rồi bỏ chạy về hướng huyện Long Thành. Tổ công tác đang làm việc ở khu vực Gò Dầu nghe báo mới tiến hành truy đuổi”, thiếu tá Tuấn nói.